Бабченко вибачився за свою «смерть» перед дружиною

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Аркадій Бабченко виявився живим

Бабченко зазначив, що головне вдалося запобігти більш масштабним терактам, тому що там люди готувалися серйозно

Російський журналіст Аркадій Бабченко розповів на прес-конференції за участю голів СБУ, ГПУ та Нацполіції у Києві.

«По-перше, я хотів би вибачитися за те, що всім вам довелося пережити і через що довелося пройти... По іншому просто було ніяк. Окремо хотів би вибачитися перед своє дружиною... Дуже сильно хотів би подякувати СБУ за те, що врятували моє життя. Наскільки мені відомо, ця операція готувалася два місяці. Мене посвятили у справу місяць тому. За цей місяць я бачив як хлопці працювали, як вони рили носом, як буйволи працювали. Весь цей місяць ми були на зв’язку, думали, припрацьовували, діяли. Результатом стала ось ця спецоперація», — наголосив він.

Бабченко зазначив, що головне вдалося запобігти більш масштабним терактам, тому що там люди готувалися серйозно.

«Словом, вчора все закінчилося. Половину справи зроблено. Я роботу виконав. Я поки що живий. Не дочекаються. Дякую», — зазначив він.

Крім того в мережі з’явилося відео, де видно, як редакція телекомпанії ATR, де працював Бабченко, емоційно радіє через його «воскресіння».

Нагадаємо, 30 травня о 17:00 під час брифінгу глави СБУ Василя Грицака виявилося, що журналіст Аркадій Бабченко - живий.

За словами очільника СБУ, вбивство російського журналіста замовили російські спецслужби. Він також додав, що замовника злочину вже затримано.

Грицак також розповів, що організатор убивства Аркадія Бабченка, громадянин України, отримав від російських спецслужб $40 тис., з яких 10 залишив собі, а 30 запропонував безпосередньому виконавцю.

Нагадаємо, інформація про вбивство Бабченка з'явилась ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

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