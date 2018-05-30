

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вбивство російського журналіста замовили російські спецслужби

Журналіст Аркадій Бабченко виявився живим. Про це на брифінгу у Києві повідомив глава СБУ Василь Грицак.

«Я міг би принести співчуття родині Аркадія Бабченка, але не буду цього робити. Навпаки, сьогодні я привітаю Аркадія з третім днем народження і запрошую його до зали», - зазначив він і визнав, що відбулось інсценування злочину.

За словами очільника СБУ, вбивство російського журналіста замовили російські спецслужби. Він також додав, що замовника злочину вже затримано.

Грицак також розповів, що організатор убивства Аркадія Бабченка, громадянин України, отримав від російських спецслужб $40 тис., з яких 10 залишив собі, а 30 запропонував безпосередньому виконавцю

«Нами задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами Росії був завербований громадянин України (я його сьогодні назву початкову літеру його прізвища Г), який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців цього зухвалого вбивства. На виконання завдання рос спецслужб громадянин Г запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТОшників за грошову винагороду в 30 тис. дол. США здійснити терористичний акт – вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка. В якості завдатку ним було передано $15 тис. Загалом Г отримав від спецслужб $40 тис., з яких 10 залишив собі як посереднику й організатору», - розповів Грицак.

За словами Грицака, посередник у вбивстві Бабченка мав ще одне завдання на території України – підготувати й інші теракти.

«300 автоматів Калашникова, сотні кілограмів вибухівки, необмежена кількість патронів, боєкомплекти для АГС, мінометні міни та інше», - поінформував очільник СБУ.

На брифінг завітав і сам Бабченко. Він подякував спецслужбовцям за хитро розіграну комбінацію, яка допомогла затримати злочинців.

«Операція готувалася два місяці, я дізнався про це місяць тому», - сказав журналіст.

Нагадаємо, інформація про вбивство Бабченка з'явилась ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві.

Читайте також: У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Що наразі відомо