Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка
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Розсилка
Наразі поліція встановлює свідків та обставини вбивства
Заступник глави Національної поліції України В’ячеслав Аброськін оприлюднив фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка.
За його словами, у вівторок о 20.15 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою свого помешкання у Києві отримав смертельні вогнепальне поранення громадянин Російської Федерації Аркадій Бабченко.
«На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. На теперішній час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події», - написав Аброськін.
Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.
У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.
За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.
Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.
У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.
Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.
Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)