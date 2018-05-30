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    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка

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    Підозрюваний у вбивстві журналіста - Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка
    Підозрюваний у вбивстві журналіста

    Наразі поліція встановлює свідків та обставини вбивства

    Заступник глави Національної поліції України В’ячеслав Аброськін оприлюднив фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка.

    За його словами, у вівторок о 20.15 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою свого помешкання у Києві отримав смертельні вогнепальне поранення громадянин Російської Федерації Аркадій Бабченко.

    «На місці події працює слідчо-оперативна група, оперативні підрозділи апарату Національноі поліції, а також ГУНП в Києві. На теперішній час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події», - написав Аброськін.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Зазначимо, що останній пост Аркадія Бабченка у Facebook був про порятунок від смерті.

    У Росії порушили справу через вбивство у Києві журналіста Бабченка.

    Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

    Детальніше читайте у матеріалі: у Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка (Оновлюється)

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