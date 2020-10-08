Банківська таємниця – не таємниця. НБУ повідомив, кому дає доступ до цієї інформації
У липні-вересні найчастіше за інформацією про банківські справи зверталося Антикорупційне бюро
Національний банк України протягом дев'яти місяців поточного року надав правоохоронцям доступ до інформації в межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.
За даними НБУ, в липні-вересні 2020 року Національний банк 22 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській системі.
Зазначається, що надання доступу в III кварталі року відбувалося за ініціативою:
- Національної поліції – два рази;
- Служби безпеки України – три рази;
- Державної фіскальної служби – шість разів;
- Національного антикорупційного бюро – вісім разів;
- Державного бюро розслідування – три рази.
Всього за дев’ять місяців 2020 року Нацбанк надав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.
У I кварталі року НБУ 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів банківської сфери, а в II кварталі - 23 рази.
У 2019 році Національний банк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.