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    Банківська таємниця – не таємниця. НБУ повідомив, кому дає доступ до цієї інформації

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    Минулого року&nbsp;Національний банк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів - Банківська таємниця – не таємниця. НБУ повідомив, кому дає доступ до цієї інформації
    Минулого року Національний банк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів

    У липні-вересні найчастіше за інформацією про банківські справи зверталося Антикорупційне бюро

    Національний банк України протягом дев'яти місяців поточного року надав правоохоронцям доступ до інформації в межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.

    За даними НБУ, в липні-вересні 2020 року Національний банк 22 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській системі.

    Зазначається, що надання доступу в III кварталі року відбувалося за ініціативою:

    • Національної поліції – два рази;
    • Служби безпеки України – три рази;
    • Державної фіскальної служби – шість разів;
    • Національного антикорупційного бюро – вісім разів;
    • Державного бюро розслідування – три рази.

    Всього за дев’ять місяців 2020 року Нацбанк надав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.

    У I кварталі року НБУ 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів банківської сфери, а в II кварталі - 23 рази.

    У 2019 році Національний банк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.

    Національний банк НАБУ розслідування НБУ
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