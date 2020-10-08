Банківська таємниця – не таємниця. НБУ повідомив, кому дає доступ до цієї інформації

Минулого року Національний банк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів

У липні-вересні найчастіше за інформацією про банківські справи зверталося Антикорупційне бюро

Національний банк України протягом дев'яти місяців поточного року надав правоохоронцям доступ до інформації в межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.

За даними НБУ, в липні-вересні 2020 року Національний банк 22 рази надав правоохоронцям доступ до речей і документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській системі.

Зазначається, що надання доступу в III кварталі року відбувалося за ініціативою:

Національної поліції – два рази;

Служби безпеки України – три рази;

Державної фіскальної служби – шість разів;

Національного антикорупційного бюро – вісім разів;

Державного бюро розслідування – три рази.

Всього за дев’ять місяців 2020 року Нацбанк надав доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері 81 раз.

У I кварталі року НБУ 36 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів банківської сфери, а в II кварталі - 23 рази.

У 2019 році Національний банк надавав правоохоронцям доступ до інформації 155 разів.