Стиль гопника: у мережі коментують заяву члена ради Нацбанку про «розстріли у під’їзді»



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Член ради Національного банку України Віталій Шапран потрапив у скандал

У буремних 90-х декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку, - заявив Шапран

Сьогодні у мережі активно коментують заяву Віталія Шапрана, члена ради Національного банку України про те, що раніше опонентів розстрілювали біля під'їзду.

«У буремних 90-х декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку», - так прокоментував Шапран на своїй сторінці у Facebook висловлення недовіри членам правління НБУ Рожковій та Сологубу, які залишились працювати в центробанку після гучної відставки Якова Смолія.

«Я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні загалом. У буремних 90-х декого з членів правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни», - пише Шапран.

На скандальний допис члена Ради НБУ звернув увагу громадський активіст, член Руху опору капітуляції Юрій Гудименко. Він зауважив, що подібні натяки на розправу з неугодними владі посадовцями після «кварталівських жартів» на каналі Коломойського про спалений будинок Валерії Гонтаревої – поза межею.

«Я правда багато чого бачив, але такого не пригадаю вже давно. Член Ради Нацбанку натякає на те, що Рожкову і Сологуба (це члени команди Якова Смолія, попереднього, ще до-Зеленського глави Нацбанку, яких зараз намагаються вичавити з банку, але не можуть за законом) добре б застрелити в під'їзді, як Вадима Гетьмана. Це навіть крутіше «Горіла хата, палала». На кону, якщо що, не тільки голова Рожкової. На кону включення станка і дефолт. Мабуть, членам Ради Нацбанку, там де на чолі людина Коломойського Данилишин, вже прямо несила терпіти, а Рожкова і Сологуб заважають», - пише Гудименко.

«У стилі гопника» - обурений дописом Віталія Шапрана і Борислав Береза. «Я не очікував такого днища. Що відбувається, коли ти з Кривого Рогу і тебе відібрав Володимир Зеленський, а тобі не подобаються опоненти президента? Тоді ти пишеш пост, в якому з сумом визнаєш, що зараз не лихі 90-ті і сьогодні не можна з твоїми супротивниками вчинити так, як було з Гетьманом. І в твоєму тексті видно ностальгію за часами, коли куля була головним аргументом чи не можна поводитися так, як за часів Януковича. І це член Наглядової ради НБУ, а не гопник. Хоча останнє не факт», - іронізує Береза.

Він нагадав, що глава Нацбанку України Вадим Гетьман був застрелений в ліфті київського будинку, де він проживав 23 квітня 1998. «Це вбивство сприймається всіма учасниками банківського сектору як трагедія, а не як приклад для наслідування. Важко уявити, щоб члени спостережної ради Даніель Александер Цапф або Йерг Бонгартц написали, що в 43 році проблему з опозицією можна було вирішити за допомогою концтабору Бухенвальд. Але Україна не Німеччина, тому у нас можлива навіть подібна ницість, якою і відзначився Шапран», - пише Береза.

«До речі, згідно з практикою ЄСПЛ, подібні дії розглядаються, як тиск і пряма загроза насильства. А значить після розгляду цієї справи в Страсбурзі буде рішення, згідно з яким Україна виплатить компенсацію позивачеві. Ця виплата буде не з кишені того, хто написав цю блюзнірську нісенітницю. А ми з вами, своїми податками, заплатимо за брудні слова і думки члена Наглядової ради НБУ Віталія Шапрана. Так що у нас черговий претендент на перше місце в зашкварі тижня», - зазначає Береза.