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    Девайси

    Набанк дозволив відкривати рахунок за паспортом в смартфоні

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    <span>Цифровий</span><b>&nbsp;</b><span>паспорт &ndash; це електронний аналог паперових документів у мобільному застосунку Дія</span> - Набанк дозволив відкривати рахунок за паспортом в смартфоні
    Цифровий паспорт – це електронний аналог паперових документів у мобільному застосунку Дія

    У НБУ додали, що цифровий паспорт надійніше паперового і не менш надійний, ніж ID-карта

    Нацональний банк дозволив відкривати банківський рахунок за паспортом в додатку Дія. Мінцифри тестує функціонал.

    Національний банк України спростив процедуру віддаленої ідентифікації і верифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом в додатку Дія. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

    При дистанційному відкритті рахунку в банку українці зможуть не пред'являти ID-карту або біометричний закордонний паспорт якщо у них є цифрові аналоги документів в додатку Дія.

    «Скористатися цим методом зможуть всі українці, які мають біометричні документи - ID-карту і закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити додаток Дія на свій смартфон і верифікувати для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою Системи BankID НБУ », - відзначили в НБУ.

    У Нацбанку додали, що цифровий паспорт надійніше паперового і не менш надійний, ніж ID-карта. Він дає можливість отримувати надійні дані про користувача з офіційних державних реєстрів.

    «Міністерство цифровий трансформації України планує запустити цей механізм після проведення тестування функціоналу. У той же час банкам знадобиться час для підключення до систем Міністерства цифровий трансформації та налаштування операційних процесів », - йдеться в повідомленні.

    За даними Мінціфри в даний час в реєстрах містяться близько 3,5 млн ID-карт, які українці отримували з 2016 року і близько 17 млн біометричних закордонних паспортів.

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