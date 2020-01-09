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    Барселона збирається скасувати авіасполучення з Мадридом

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    Барселона збирається скасувати авіасполучення з Мадридом

    У міськраді Барселони запропонують аеропорту Ель Прат ліквідувати маршрути, які мають залізничну альтернативу, щоб уникнути додаткових викидів вуглецю в атмосферу

    У мерії Барселони хочуть скасувати авіасполучення з Мадридом для скорочення викидів вуглецю. Про це пише видання El Confidencial.

    У міськраді Барселони запропонують аеропорту Ель Прат ліквідувати маршрути, які мають залізничну альтернативу, щоб уникнути додаткових викидів CO2 в атмосферу. Під скасування потрапить і рейс Барселона-Мадрид.

    «Повітряний транспорт має залізничну альтернативу, яка не виробляє викидів», - стверджує радник з кліматичних надзвичайних ситуацій Елої Бадіа.

    Як зазначив радник, і мерія, і Женералітат Каталонії «мають зробити свій внесок у скорочення викидів». У зв'язку з цим він вважає, що влада Каталонії і Барселони «повинні продемонструвати, що, хоча вони і можуть досягти зростання, але також здатні скоротити викиди».

    Радник вважає, що скасування авіарейсів між Барселоною і Мадридом може запрацювати тільки після того, як вартість квитків на потяги буде значно знижена. Також радник повідомив, що мерія Барселони збирається працювати над скороченням викидів за рахунок змін в енергетичному секторі та у продовольчій сфері.

    Повітряне сполучення між Барселоною і Мадридом існує з 1974 року, швидкісні потяги ходять з 2008 року. Як повідомлялося, найбільша зона низьких викидів у Південній Європі відкрилася в Барселоні 1 січня з набранням чинності заборони автомобілів, які викидають найбільшу кількість забруднюючих речовин, в'їжджати на всю агломерацію міста і в деякі міста-супутники.

    екологія Іспанія аеропорт транспорт влада авіарейс радник
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