Volkswagen оштрафували на $86 млн за недостовірні дані про шкідливі викиди



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Порушення помітили восени 2015 року регулятори в США

У компанії визнали, що встановили програмне забезпечення, яке допомогло приховати реальні дані про викиди шкідливих речовин в атмосферу

Суд Австралії виписав штраф компанії Volkswagen на суму 125 млн австралійських доларів (77,5 млн євро, $ 86 млн) через надання недостовірних даних.

Про це повідомляє ВВС.

Комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів стверджує, що автовиробник ввіз в країну 57 000 машин з 2011 до 2015 року, приховавши інформацію про маніпуляції з датчиками шкідливості вихлопів машин, які занижували цей показник.

Порушення помітили восени 2015 року регулятори в США. Вони з'ясували, що на машинах Volkswagen з дизельними двигунами програмне забезпечення (ПЗ) під час тестів у десятки разів занижував кількість шкідливих речовин у вихлопах автомобілів.

Компанія визнала, що встановила таке ПЗ на 11 млн машин, проданих в усьому світі. У США вона виплатила досудову компенсацію в загальній сумі у $ 18 млрд.

До слова, Volkswagen Group і Катар домовилися про розробку системи громадського транспорту з автономними автобусами для столиці держави.