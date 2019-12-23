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    Технології

    Volkswagen оштрафували на $86 млн за недостовірні дані про шкідливі викиди

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    Порушення помітили восени 2015 року регулятори в США - Volkswagen оштрафували на $86 млн за недостовірні дані про шкідливі викиди
    Порушення помітили восени 2015 року регулятори в США

    У компанії визнали, що встановили програмне забезпечення, яке допомогло приховати реальні дані про викиди шкідливих речовин в атмосферу

    Суд Австралії виписав штраф компанії Volkswagen на суму 125 млн австралійських доларів (77,5 млн євро, $ 86 млн) через надання недостовірних даних.

    Про це повідомляє ВВС.

    Комісія з питань конкуренції та захисту прав споживачів стверджує, що автовиробник ввіз в країну 57 000 машин з 2011 до 2015 року, приховавши інформацію про маніпуляції з датчиками шкідливості вихлопів машин, які занижували цей показник.

    Порушення помітили восени 2015 року регулятори в США. Вони з'ясували, що на машинах Volkswagen з дизельними двигунами програмне забезпечення (ПЗ) під час тестів у десятки разів занижував кількість шкідливих речовин у вихлопах автомобілів.

    Компанія визнала, що встановила таке ПЗ на 11 млн машин, проданих в усьому світі. У США вона виплатила досудову компенсацію в загальній сумі у $ 18 млрд.

    До слова, Volkswagen Group і Катар домовилися про розробку системи громадського транспорту з автономними автобусами для столиці держави.

    екологія автопром суд Австралія штраф автомобіль
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