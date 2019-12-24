У Нідерландах закрили одну з останніх вугільних електростанцій



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Власник станції шведська компанія Vattenfall отримає 52,5 мільйона євро в якості компенсації від уряду Нідерландів

Вугілля є найбільш забруднюючим викопним паливом, а електростанція Хемвег викидала 3,3 мегатонни CO2 на рік, - міністр

В Амстердамі закрилася одна з останніх у Нідерландах електростанція, що працює на вугіллі.

Про це повідомляє NOS.

Видання зазначає, що у суботу вугілля завантажили в величезну піч електростанції Хемвег востаннє, а у понеділок станцію офіційно зупинили. Амстердамська електростанція виробляла електроенергію протягом 25 років, але тепер закрита задля вирішення кліматичних завдань.

«Вугілля є найбільш забруднюючим викопним паливом, а електростанція Хемвег викидала 3,3 мегатонни CO2 на рік», - йдеться у повідомленні.

На підприємстві поінформували, що планували тримати станцію в робочому стані до кінця 2024 року. Проте цієї весни міністр з економічних питань і кліматичної політики Ерік Вібес змінив думку: він оголосив про закриття станції, щоб виконати рішення суду у справі, яку організація з клімату Urgenda подала проти держави.

Власник станції шведська компанія Vattenfall отримає 52,5 мільйона євро в якості компенсації від уряду. Крім цієї суми, уряд також виділив кошти, щоб допомогти працівникам знайти іншу роботу.

У майбутньому компанія Vattenfall збирається зосередитися на відновлюваній енергетиці.