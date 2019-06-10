«Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку



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Фото: facebook.com / Тетяна Ніколаєнко

До першої п'ятірки увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк

Партія «Батьківщина» у понеділок, 10 червня, проводить з'їзд перед виборами до Верховної Ради. Визначено першу п'ятірку cписку. Про це повідомила журналіст Тетяна Ніколаєнко у Facebook.

До першої п'ятірки, за її даними, увійшли:

Юлія Тимошенко, голова партії. Сергій Тарута, народний депутат. Валентин Наливайченко, екскерівник СБУ. Сергій Соболєв, народний депутат, заступник голови фракції «Батьківщина» Олена Кондратюк, народний депутат, секретарка Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики.

Як повідомлялось, Тимошенко закликала партії «Слуга народу» і «Голос» до співпраці на мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. Про це вона заявила на з'їзді партії.

Політик зазначила, що повернення попередніх кадрів до парламенту є загрозою для країни, і тому закликала партії до співпраці.

Зазначимо, «Батьківщина» у понеділок, 10 червня, проводить з'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради на позачергові вибори.

На заході присутні лідерка партії Юлія Тимошенко, депутат Ради Сергій Тарута (позафракційний), парламентарії від фракції «Батьківщина».

З'їзд проходить в офісі «Батьківщини» на вул. Турівській, 13 у Києві.

Нагадаємо, понеділок є останнім днем для висунення партіями кандидатів у депутати на вибори Ради 21 липня.