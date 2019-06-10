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    «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку

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    «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку
    Фото: facebook.com / Тетяна Ніколаєнко

    До першої п'ятірки увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк

    Партія «Батьківщина» у понеділок, 10 червня, проводить з'їзд перед виборами до Верховної Ради. Визначено першу п'ятірку cписку. Про це повідомила журналіст Тетяна Ніколаєнко у Facebook.

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    До першої п'ятірки, за її даними, увійшли:

    1. Юлія Тимошенко, голова партії.
    2. Сергій Тарута, народний депутат.
    3. Валентин Наливайченко, екскерівник СБУ. 
    4. Сергій Соболєв, народний депутат, заступник голови фракції «Батьківщина»
    5. Олена Кондратюк, народний депутат, секретарка Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформполітики.

    Як повідомлялось, Тимошенко закликала партії «Слуга народу» і «Голос» до співпраці на мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. Про це вона заявила на з'їзді партії.

    Політик зазначила, що повернення попередніх кадрів до парламенту є загрозою для країни, і тому закликала партії до співпраці.

    Зазначимо, «Батьківщина» у понеділок, 10 червня, проводить з'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради на позачергові вибори.

    На заході присутні лідерка партії Юлія Тимошенко, депутат Ради Сергій Тарута (позафракційний), парламентарії від фракції «Батьківщина».

    З'їзд проходить в офісі «Батьківщини» на вул. Турівській, 13 у Києві.

    Нагадаємо, понеділок є останнім днем для висунення партіями кандидатів у депутати на вибори Ради 21 липня.

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