Тимошенко закликає «Слугу народу» і «Голос» до співпраці на мажоритарних округах



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Фото: ba.org.ua

«Батьківщина» розпочала з'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради на позачергові вибори

Лідер партії «Всеукраїнське Об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає партії «Слуга народу» і «Голос» до співпраці на мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня. Про це вона заявила на з'їзді партії.

«Справжні демократичні сили, які мають намір пройти до парламенту - а це партія «Батьківщина», «Слуга народу», партія «Голос» Святослава Вакарчука - мають об'єднатися і на тих округах, де йдуть мастодонти того корумпованого режиму, який діяв п’ять років і зараз упав, щоб вони не пройшли», - сказала Тимошенко.

Політик зазначила, що повернення попередніх кадрів до парламенту є загрозою для країни, і тому закликала партії до співпраці.

Зазначимо, «Батьківщина» у понеділок, 10 червня, проводить з'їзд для висунення кандидатів у депутати Ради на позачергові вибори.

На заході присутні лідерка партії Юлія Тимошенко, депутат Ради Сергій Тарута (позафракційний), парламентарії від фракції «Батьківщина».

З'їзд проходить в офісі «Батьківщини» на вул. Турівській, 13 у Києві.

Нагадаємо, понеділок є останнім днем для висунення партіями кандидатів у депутати на вибори Ради 21 липня.