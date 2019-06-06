«Батьківщина» поповнилась ще одним депутатом



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Євген Рибчинський і радикал Віктор Галасюк (справа)

Євген Рибчинський побачив перспективу в «Батьківщині»

Народний депутат Євген Рибчинський подав заяву про вступ у фракцію ВО «Батьківщина».

За його словами, він обрав команду Юлії Тимошенко, адже вважає її професіональною та такою, що має реальний вплив на політичні і економічні процеси в країні.

Він повідомив, що навіть при найрайдужніших результатах виборів, партія нового президента все одно не матиме у новій Верховній раді 226 голосів, необхідних для утворення коаліції. І найбільш корисним для країни буде цілком логічний союз політичних сил Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко.

«Все одно «Слуга народу» шукатиме собі партнерів. Ними можуть бути хто завгодно, від «За Життя» до «Батьківщини». Дай Бог, щоб Володимиру Олександровичу вистачило житейської мудрості, щоб зупинити свій вибір на Юлії Тимошенко з її «Батьківщиною». Бо інакше – це реванш проросійських сил і фіаско усіх європейських прагнень України», - застеріг він.

Рибчинський був обраний до Ради по стоичному 211-му округу. Входив в групу Воля народу.

Нагадаємо, в кінці травня ЗМІ повідомляли, що НАБУ відкрило справу проти депутата Рибчинського. Начебто він не задекларував витрати за оренду будинку в США.