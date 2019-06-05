Свіжі рейтинги: до парламенту проходять п’ять партій. У «Слуги народу» майже 50%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія Володимира Зеленського «Слуга народу», яку готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями

Половина опитаних задоволені діяльністю новообраного президента Володимира Зеленського

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 29 травня – 3 червня 2019 року, 34% опитаних заявили, що Україна рухається у правильному напрямку, 37% – протилежної думки, ще 29% – не визначилися. Динаміка зміни настроїв населення у позитивний бік далі продовжується. Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед мешканців Центру та Півдня, наймолодших респондентів, а також виборців партій «Слуга народу» та «Сила і честь». Натомість прихильники партій «Європейська солідарність» та «Опозиційна платформа - За життя» – найбільш песимістичні в цьому питанні.

Абсолютна більшість (88%) очікують радикальних змін в країні. Лише 4% виступають за стабілізацію ситуації, аби не було гірше, 5% – за повернення у минуле. Запит на зміни притаманний абсолютній більшості представників усіх вікових, регіональних та електоральних груп.

Половина опитаних задоволені діяльністю новообраного президента Володимира Зеленського, лише 11% – протилежної думки. При цьому 39% ще не змогли оцінити роботу новообраного глави держави. Діяльністю колишнього президента Петра Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені. Діяльністю очільника уряду Володимира Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%. Роботою Верховної Ради не задоволені більше 90% опитаних.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. Також долають прохідний бар’єр «Опозиційна платформа – За життя» (10,7%), «Європейська Солідарність» (7,8%), «Батьківщина» (6,9%) та партія «Голос» (5,6%). Партію «Сила і честь» готові підтримати 4,3%, «Громадянську позицію» – 3,0%, «Радикальну партію» – 2,4%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Антирейтинг партій очолює «Європейська Солідарність». За неї за жодних обставин не проголосували б 52% виборців.

47% опитаних зазначили що головним мотивом, яким вони будуть керуватися при виборі політичної сили під час голосування, буде здатність партії принести зміни в країні. Ще 30% сказали, що голосуватимуть, виходячи із здатності політичної сили навести порядок у країні. Кожен п’ятий сказав, що мотивується тим, що у політичній силі є багато нових облич, або ж її представники здатні побороти корупцію. Для 14-15% головними мотивами є те, що партія виступає за соціальну справедливість та має сильного лідера.

Підтримка прозахідного вектору надалі переважає: 62% – за вступ України до Європейського Союзу (22% – проти), 53% – у НАТО (31% – проти). При виборі кількох векторів економічної інтеграції – 57% за вступ до ЄС, 24% – за рівновіддаленість від Росії та Заходу, 10% – за вступ до Митного Союзу. Підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції відчутно переважає в центральних та західних регіонах, серед виборців «Європейської солідарності», партії «Голос» та «Громадянської позиції».

Дві третини опитаних – за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою. 21% виступають за надання російській державного статусу, ще 11% – за її офіційний статус. Найбільше тих, хто виступає за статусність російської мови, – серед мешканців Сходу, тих, хто спілкується нею постійно, а також виборців «Опозиційної платформи – За життя».

65% вважають Росію агресором щодо України. 27% – протилежної думки. При цьому більше 60% – за дипломатичні шляхи врегулювання проблеми війни на Донбасі (38% – за припинення військових дій та замороження конфлікту, 22% – за надання цим територіям самостійного або ж федеративного статусу у складі України). Лише 5% – за повне відділення окупованих земель. З іншого боку 18% підтримують продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі.

Аудиторія опитування: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.