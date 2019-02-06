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    Бельгійський міністр пішла у відставку, вибачившись перед протестувальниками

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    <p>За останні два місяці десятки тисяч демонстрантів протестували по всій Бельгії з вимогою кращого захисту клімату, часто критикуючи політику Шовлиге</p> - Бельгійський міністр пішла у відставку, вибачившись перед протестувальниками

    За останні два місяці десятки тисяч демонстрантів протестували по всій Бельгії з вимогою кращого захисту клімату, часто критикуючи політику Шовлиге

    Міністр Жоке Шовлиге була змушена піти у відставку після переговорів з керівництвом партії

    Міністр навколишнього середовища Бельгії Жоке Шовлиге пішла у відставку після своєї заяви про те, що масові демонстрації на захист клімату в Бельгії в останні тижні є змовою.

    Про це повідомляє AP.

    «Я сказала щось, що було неправильним», - заявила міністр, підкресливши, що не збиралася брехати.

    Вона була змушена піти у відставку після переговорів з керівництвом партії. Також опозиція висловила своє обурення заявою Шовлиге та використанням назви державної організації для брехні.

    Як відомо, за останні два місяці десятки тисяч демонстрантів протестували по всій Бельгії з вимогою кращого захисту клімату, часто критикуючи політику Шовлиге.

    Спочатку міністр привітала марші, але на днях вона заявила: «Багато людей в цих маршах не розуміють, що вони є частиною системи, яка є підставою». Шовлиге додала, що їй про таке «сказала державна безпека».

    Нагадаємо, у Парижі на акціях, організованих французькими профспілками, сталися заворушення.

    Джерело: 112 Україна

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