Бельгійський міністр пішла у відставку, вибачившись перед протестувальниками
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За останні два місяці десятки тисяч демонстрантів протестували по всій Бельгії з вимогою кращого захисту клімату, часто критикуючи політику Шовлиге
Міністр Жоке Шовлиге була змушена піти у відставку після переговорів з керівництвом партії
Міністр навколишнього середовища Бельгії Жоке Шовлиге пішла у відставку після своєї заяви про те, що масові демонстрації на захист клімату в Бельгії в останні тижні є змовою.
Про це повідомляє AP.
«Я сказала щось, що було неправильним», - заявила міністр, підкресливши, що не збиралася брехати.
Вона була змушена піти у відставку після переговорів з керівництвом партії. Також опозиція висловила своє обурення заявою Шовлиге та використанням назви державної організації для брехні.
Як відомо, за останні два місяці десятки тисяч демонстрантів протестували по всій Бельгії з вимогою кращого захисту клімату, часто критикуючи політику Шовлиге.
Спочатку міністр привітала марші, але на днях вона заявила: «Багато людей в цих маршах не розуміють, що вони є частиною системи, яка є підставою». Шовлиге додала, що їй про таке «сказала державна безпека».
Нагадаємо, у Парижі на акціях, організованих французькими профспілками, сталися заворушення.
Джерело: 112 Україна