У Парижі акція протесту переросла в погроми



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Наразі посилені наряди правоохоронців контролюють громадський порядок, а протестувальники провокують їх кидаючи каміння

Протестувальники розбили вітрини банку та ресторану, підпалили банкомат і розгромили пункт обміну валют

На акції протесту в Парижі почалися заворушення: група молодих людей, які приховують обличчя під масками, розбила вітрини банку та одного з ресторанів мережі швидкого харчування Mcdonald's на вулиці Ріволі. Про це у вівторок, 5 лютого, повідомляє РІА Новости.

Зазначено, що протестувальники також підпалили банкомат, розгромили пункт обміну валют. При цьому наголошується, що поліції в той момент поруч не було.

За даними агентства, наразі видно посилені наряди правоохоронних органів, яких провокують протестувальники, вигукуючи в їх адресу образи і кидаючи каміння.

Як повідомляється, акція, організована французькими профспілками, до якої вперше приєдналися «жовті жилети», почалася близько 15:00 у французькій столиці.

Серед вимог учасників акції - підвищення мінімальної оплати праці на 20%, рівняння зарплат для жінок і чоловіків, проведення податкової реформи, розвиток державних служб, справедлива екологічна реформа.

Як повідомлялося, у Парижі сталася масштабна пожежа, семеро загиблих.