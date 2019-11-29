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    «Безпрецедентно»: посольство України обурене перейменуванням вулиці у Перемишлі

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    <p>Українські дипломати назвали поспішним і необачним рішення міської ради Перемишля про перейменування вулиці</p> - «Безпрецедентно»: посольство України обурене перейменуванням вулиці у Перемишлі

    Українські дипломати назвали поспішним і необачним рішення міської ради Перемишля про перейменування вулиці

    Члени міської ради Перемишля 28 листопада перейменували вулицю греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського

    Посольство України в Польщі обурене через скасування міською владою Перемишля рішення про присвоєння одній з вулиць ім’я єпископа Української греко-католицької церкви Йосафата Коциловського, репресованого в радянські часи.

    Про це йдеться у повідомленні посольства України у Польщі у Facebook.

    Дипломати назвали поспішним і необачним рішення міської ради Перемишля про перейменування вулиці.

    «Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності - рівноправних жителів Перемишля, цього разу, на жаль, перемогли. Зазіхання на добре ім’я блаженного, а відтак на рішення католицької церкви та св. Івана Павла ІІ, який у 2001 році проголосив єпископа Йосафата блаженним, є безпрецедентним явищем у Польщі і не може бути виправдане!», - йдеться у повідомленні.

    Члени міської ради Перемишля 28 листопада перейменували вулицю греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського.

    Ця вулиця існує з 2013 року і налічує всього кілька десятків метрів перед греко-католицьким собором. Метою розміщення цієї вулиці на карті міста була символічна данина українській греко-католицькій громаді Перемишля, у якій Коциловський був єпископом.

    Польща дипломатичний конфлікт посольство Україна УГКЦ вулиця
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