«Безпрецедентно»: посольство України обурене перейменуванням вулиці у Перемишлі



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Українські дипломати назвали поспішним і необачним рішення міської ради Перемишля про перейменування вулиці

Члени міської ради Перемишля 28 листопада перейменували вулицю греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського

Посольство України в Польщі обурене через скасування міською владою Перемишля рішення про присвоєння одній з вулиць ім’я єпископа Української греко-католицької церкви Йосафата Коциловського, репресованого в радянські часи.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Польщі у Facebook.

Дипломати назвали поспішним і необачним рішення міської ради Перемишля про перейменування вулиці.

«Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності - рівноправних жителів Перемишля, цього разу, на жаль, перемогли. Зазіхання на добре ім’я блаженного, а відтак на рішення католицької церкви та св. Івана Павла ІІ, який у 2001 році проголосив єпископа Йосафата блаженним, є безпрецедентним явищем у Польщі і не може бути виправдане!», - йдеться у повідомленні.

Члени міської ради Перемишля 28 листопада перейменували вулицю греко-католицького єпископа Йосафата Коциловського.

Ця вулиця існує з 2013 року і налічує всього кілька десятків метрів перед греко-католицьким собором. Метою розміщення цієї вулиці на карті міста була символічна данина українській греко-католицькій громаді Перемишля, у якій Коциловський був єпископом.