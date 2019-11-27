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    Україна звернулась до Держдепу США через «російський» Крим у додатках Apple

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    <span>Українські дипломати звернули увагу Державного департаменту США на ситуацію, що склалася навколо Аррle</span> - Україна звернулась до Держдепу США через «російський» Крим у додатках Apple
    Українські дипломати звернули увагу Державного департаменту США на ситуацію, що склалася навколо Аррle

    Посольство України вимагає виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії

    Посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

    Про це йдеться в повідомленні українського посольства у Facebook.

    «Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії», - йдеться в повідомленні.

    Також сказано, що українські дипломати звернули увагу Державного департаменту США та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася.

    Раніше стало відомо, що компанія Apple на території Росії у своїх додатках стала відображати Крим і Севастополь «російською» територією. Зокрема, в Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються як територія РФ.

    Глава МЗС України Вадим Пристайко порадив Apple не втручатися у політику.

    «IPhone - чудові продукти. Однак, Apple, будь ласка, займайтеся технологіями та розвагами. Глобальна політика - це не ваша сильна сторона», – зазначив міністр.

    МЗС Крим США Севастополь посольство технології скандал Україна Apple Держдепартамент США
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