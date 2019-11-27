Україна звернулась до Держдепу США через «російський» Крим у додатках Apple
Посольство України вимагає виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії
Посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.
Про це йдеться в повідомленні українського посольства у Facebook.
«Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії», - йдеться в повідомленні.
Також сказано, що українські дипломати звернули увагу Державного департаменту США та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася.
Раніше стало відомо, що компанія Apple на території Росії у своїх додатках стала відображати Крим і Севастополь «російською» територією. Зокрема, в Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються як територія РФ.
Глава МЗС України Вадим Пристайко порадив Apple не втручатися у політику.
«IPhone - чудові продукти. Однак, Apple, будь ласка, займайтеся технологіями та розвагами. Глобальна політика - це не ваша сильна сторона», – зазначив міністр.