Україна звернулась до Держдепу США через «російський» Крим у додатках Apple



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Українські дипломати звернули увагу Державного департаменту США на ситуацію, що склалася навколо Аррle

Посольство України вимагає виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії

Посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

Про це йдеться в повідомленні українського посольства у Facebook.

«Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії», - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що українські дипломати звернули увагу Державного департаменту США та інших компетентних відомств США на ситуацію, що склалася.

Раніше стало відомо, що компанія Apple на території Росії у своїх додатках стала відображати Крим і Севастополь «російською» територією. Зокрема, в Москві анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч відображаються як територія РФ.

Глава МЗС України Вадим Пристайко порадив Apple не втручатися у політику.

«IPhone - чудові продукти. Однак, Apple, будь ласка, займайтеся технологіями та розвагами. Глобальна політика - це не ваша сильна сторона», – зазначив міністр.