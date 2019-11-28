Україна підписала угоду про безвіз з острівною державою
У посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами
Українцям тепер достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб без віз знаходитись на території Маршаллових островів
Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.
Про це повідомляє у Facebook посольство України в США.
«Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур», - йдеться у повідомленні.
Документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневскім і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.
Церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму відбулася в посольстві України в США.
Раніше повідомлялося, що Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії.Також Україна і Аргентина домовилися про збільшення безвізового перебування громадян.