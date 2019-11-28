Україна підписала угоду про безвіз з острівною державою



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У посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Українцям тепер достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб без віз знаходитись на території Маршаллових островів

Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в США.

«Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур», - йдеться у повідомленні.

Документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневскім і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.

Церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму відбулася в посольстві України в США.

Раніше повідомлялося, що Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії.