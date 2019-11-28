  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Україна підписала угоду про безвіз з острівною державою

    • Розсилка
    <p>У посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами</p> - Україна підписала угоду про безвіз з острівною державою

    У посольстві України в США відбулась церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму між Україною та Маршалловими островами

    Фото: Embassy of Ukraine in the USA

    Українцям тепер достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб без віз знаходитись на території Маршаллових островів

    Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.

    Про це повідомляє у Facebook посольство України в США.

    «Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур», - йдеться у повідомленні.

    Документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневскім і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.

    Церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму відбулася в посольстві України в США.

    Раніше повідомлялося, що Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових в'їзних віз для громадян Естонії. 

    Також Україна і Аргентина домовилися про збільшення безвізового перебування громадян.
    безвізовий режим паспорт туризм посольство Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ