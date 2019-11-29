  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британський інститут пообіцяв виправити інформацію про «російський» Севастополь

    • Розсилка
    <p>Редакція журналу Survival відкоригує інформацію про Севастополь в онлайн-версії</p> - Британський інститут пообіцяв виправити інформацію про «російський» Севастополь

    Редакція журналу Survival відкоригує інформацію про Севастополь в онлайн-версії

    Наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь - це українське місто в Криму, яке зараз перебуває під російською окупацією

    У Міжнародному інституті стратегічних досліджень пообіцяли виправити в онлайн-версії свого журналу Survival згадку про анексований Севастополь як «російське» місто.

    Про це у Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії

    «Ми тільки-но дізналися від редакторів, що в додаток до виправлення онлайн-тексту журналу Survival від МІСД їхній наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь - це українське місто в Криму, яке зараз перебуває під російською окупацією», - йдеться в дописі.

    Раніше посольство України у Великій Британії висловило обурення Міжнародному інституту стратегічних досліджень у зв'язку з тим, що ця установа назвала Севастополь «російським» містом.

    До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

    Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    Крим Севастополь посольство Велика Британія скандал місто окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ