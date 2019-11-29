Британський інститут пообіцяв виправити інформацію про «російський» Севастополь



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Редакція журналу Survival відкоригує інформацію про Севастополь в онлайн-версії

Наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь - це українське місто в Криму, яке зараз перебуває під російською окупацією

У Міжнародному інституті стратегічних досліджень пообіцяли виправити в онлайн-версії свого журналу Survival згадку про анексований Севастополь як «російське» місто.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії

«Ми тільки-но дізналися від редакторів, що в додаток до виправлення онлайн-тексту журналу Survival від МІСД їхній наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь - це українське місто в Криму, яке зараз перебуває під російською окупацією», - йдеться в дописі.

Раніше посольство України у Великій Британії висловило обурення Міжнародному інституту стратегічних досліджень у зв'язку з тим, що ця установа назвала Севастополь «російським» містом.

До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.