Британський інститут пообіцяв виправити інформацію про «російський» Севастополь
Редакція журналу Survival відкоригує інформацію про Севастополь в онлайн-версії
Наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь - це українське місто в Криму, яке зараз перебуває під російською окупацією
У Міжнародному інституті стратегічних досліджень пообіцяли виправити в онлайн-версії свого журналу Survival згадку про анексований Севастополь як «російське» місто.
Про це у Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії
«Ми тільки-но дізналися від редакторів, що в додаток до виправлення онлайн-тексту журналу Survival від МІСД їхній наступний друкований номер міститиме інформацію про те, що Севастополь - це українське місто в Криму, яке зараз перебуває під російською окупацією», - йдеться в дописі.
Раніше посольство України у Великій Британії висловило обурення Міжнародному інституту стратегічних досліджень у зв'язку з тим, що ця установа назвала Севастополь «російським» містом.
До слова, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.
Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.
Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.