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    Білл Гейтс пояснив, навіщо він скуповує сільгоспземлі в США

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    Білл&nbsp;Гейтс скуповував сільськогосподарські угіддя протягом декількох років - Білл Гейтс пояснив, навіщо він скуповує сільгоспземлі в США
    Білл Гейтс скуповував сільськогосподарські угіддя протягом декількох років
    Фото: investory.news

    Зараз Гейтс володіє землею у 19 штатах

    Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс розповів, для чого він скуповував землю у Сполучених Штатах Америки.

    Про це він написав під час онлайн зустрічі «запитай мене про що завгодно» на Reddit для презентації своєї нової книги «Як уникнути кліматичної катастрофи», пише видання Futurism.

    Він зазначив, що такий крок вибрала його інвестиційна група.

    «Це не пов'язано з кліматом. Важливий сільськогосподарський сектор. Маючи в своєму розпорядженні більш продуктивні насіння, ми можемо уникнути збезлісення і допомогти Африці впоратися з тими кліматичними труднощами, з якими вона вже стикається», – прокоментував Білл Гейтс.

    Крім того, він наголосив на важливості біопалива і чи може воно допомогти у скороченні викидів від двигунів.

    «Не зрозуміло, наскільки дешевим може бути біопаливо, але якщо воно дешеве, то це може вирішити проблему викидів в атмосферу від літаків і вантажівок», – написав Білл Гейтс.

    На думку видання Futurism, він намагався сказати, що інвестиції в сільгоспугіддя були чисто фінансовими, але він бачить способи, якими вони можуть допомогти навколишньому середовищу.

    Білл Гейтс в 2020 році став одним з найбільших землевласників в Сполучених Штатах Америки. Зараз йому належить 242 тис. акрів сільгоспземель (98 тис. га) у 19 штатах. Згідно з рейтингом Land Report 100, Білл Гейтс знаходиться на 49 місці. Перше місце найбільших американських землевласників займає Джон Малоун, який володіє 2,2 млн акрів (890,3 тис. га). Найбільші активи Білла Гейтса знаходяться в Луїзіані (69,07 тис. акрів або 27,95 тис. га), Арканзасі (47,93 тис. акрів або 19,4 тис. га) і Небрасці (20,6 тис. акрів або 8 , 33 тис. га).

    Теги: США інвестиції земля бізнес аграрії Білл Гейтс Microsoft
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