У роботі програм Microsoft сталися тисячі збоїв по всьому світі

За повідомленням компанії, проблеми можуть виникнути у багатьох користувачів у всьому світі

Збої у роботі програм Microsoft спричинені оновленням

Компанія Microsoft повідомила про збої у роботі різних програм, спричинені оновленням.

Про це повідомляє Reuters.

Так, понад 26 тисяч людей повідомили про проблеми з Teams, понад 3 тисячі користувачів писали про проблеми з Office 365.

За повідомленням компанії, проблеми можуть виникнути у користувачів у всьому світі, а також вплинути на інші послуги, зокрема хостинг електронної пошти Exchange Online.

Більше 2 300 людей також повідомили про проблеми з хмарними обчислювальними службами Microsoft.

Зазначається, що проблеми можуть виникнути у користувачів у всьому світі.

Як повідомлялося раніше, нова версія Windows 10 може «вбити» комп’ютер.

Також ЗМІ повідомляли що партнери Microsoft могли передати хакерам дані для кібератаки.