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    У роботі програм Microsoft сталися тисячі збоїв по всьому світі

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    За повідомленням компанії, проблеми можуть виникнути у багатьох користувачів у всьому світі - У роботі програм Microsoft сталися тисячі збоїв по всьому світі
    За повідомленням компанії, проблеми можуть виникнути у багатьох користувачів у всьому світі

    Збої у роботі програм Microsoft спричинені оновленням

    Компанія Microsoft повідомила про збої у роботі різних програм, спричинені оновленням.

    Про це повідомляє Reuters.

    Так, понад 26 тисяч людей повідомили про проблеми з Teams, понад 3 тисячі користувачів писали про проблеми з Office 365.

    За повідомленням компанії, проблеми можуть виникнути у користувачів у всьому світі, а також вплинути на інші послуги, зокрема хостинг електронної пошти Exchange Online.

    Більше 2 300 людей також повідомили про проблеми з хмарними обчислювальними службами Microsoft.

    Зазначається, що проблеми можуть виникнути у користувачів у всьому світі.

    Як повідомлялося раніше, нова версія Windows 10 може «вбити» комп’ютер.

    Також ЗМІ повідомляли що партнери Microsoft могли передати хакерам дані для кібератаки.

    Теги: інтернет технології Microsoft послуги
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