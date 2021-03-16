У роботі програм Microsoft сталися тисячі збоїв по всьому світі
Збої у роботі програм Microsoft спричинені оновленням
Компанія Microsoft повідомила про збої у роботі різних програм, спричинені оновленням.
Про це повідомляє Reuters.
Так, понад 26 тисяч людей повідомили про проблеми з Teams, понад 3 тисячі користувачів писали про проблеми з Office 365.
За повідомленням компанії, проблеми можуть виникнути у користувачів у всьому світі, а також вплинути на інші послуги, зокрема хостинг електронної пошти Exchange Online.
Більше 2 300 людей також повідомили про проблеми з хмарними обчислювальними службами Microsoft.
Зазначається, що проблеми можуть виникнути у користувачів у всьому світі.
Як повідомлялося раніше, нова версія Windows 10 може «вбити» комп’ютер.
Також ЗМІ повідомляли що партнери Microsoft могли передати хакерам дані для кібератаки.