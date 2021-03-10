Ілон Маск за день збагатився на $25 мільярдів

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск скоротив відрив від глави Amazon Джеффа Безоса до $6 млрд

Маск майже наздогнав найбагатшу людину у світі Джефа Безоса

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розбагатів за добу на рекордну суму — $25,1 мільярдів доларів. Його статки зросли до $174 млрд.

Попри це Маск досі залишається на другому місці в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Видання вказує, що Маск скоротив відрив від глави Amazon Джеффа Безоса до $6 млрд. У вівторок, 9 лютого, акції його компаній з технологічного сектора виросли після тритижневого падіння.

Ілон Маск майже наздогнав найбагатшу людину у світі Джефа Безоса

На тлі зростання акцій заробив і Безос. Він розбагатів на $6 млрд, після чого його статки зросли до $180 млрд.

Разом з тим у лютому Ілон Маск втратив звання найбагатшої людини у світі. Це сталося після того, як акції його компанії Tesla впали на 8,6%. Через це Маск втратив 15,2 мільярда доларів власного капіталу, а його статки склали 183,4 мільярда доларів.

Найбільше падіння акцій Tesla з вересня частково спричинив допис самого Маска у Twitter. Він заявив, що ціни на криптовалюти Bitcoin і Ether «здаються високими». Наступного ж дня вартість Bitcoin зменшилася. Це сталося через два тижні після того, як Tesla оголосила, що закупила Bitcoin на 1,5 мільярда доларів.

Відтоді лідером у рейтингу багатіїв є власник Amazon Джефф Безос. Третім у списку залишається засновник Microsoft Білл Гейтс — 135,3 мільярда доларів станом на той час.

Нагадаємо, Ілон Маск став найбагатшою людиною у січні 2021 року. За 2020 рік його статки зросли на 150 мільярдів доларів і на початку січня сягнули 188,5 мільярда.