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    Брак російського заряду міг стати причиною загибелі жінки під час салюту, - Міноборони Білорусі

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    <p>Вибух у Мінську</p> - Брак російського заряду міг стати причиною загибелі жінки під час салюту, - Міноборони Білорусі

    Вибух у Мінську

    Фото: t.me tut.by

    Салютні установки і самі феєрверки придбали у російського підприємства у місті Сергієв Посад

    Міністерство оборони Білорусі вважає, що ймовірною причиною загибелі жінки під час вибуху салюту на святкуванні Дня незалежності країни є низька якість зарядів, придбаних у російського підприємства. Про це повідомляє прес-служба білоруського міністерства.

    Салютні установки і самі феєрверки придбали у російського підприємства.

    «Можлива причина підривів - неякісні заряди калібру 195 мм. Салютні установки і самі феєрверки придбані в російському ВАТ «Піро-Росс», місто Сергієв Посад», - зазначили в Міноборони Білорусі.

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    Підкреслюється, що всі необхідні заходи безпеки при проведенні салюту були вжиті, а бійці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку.

    При цьому створена у відомстві комісія, яка веде службове розслідування за фактом підривів, відпрацьовує й інші, крім неякісних зарядів, версії того, що сталося.

    «З огляду на, що подібних підривів у попередній період не було зафіксовано, цю трагічну подію, на жаль, важко було прорахувати. Це рідкісний випадок», - зазначено в повідомленні міністерства.

    При цьому в компанії ВАТ «Піро-Росс» відмовилися коментувати ситуацію для російських ЗМІ.

    Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі відкрило кримінальну справу за фактом вибухів феєрверкових виробів у Мінську під час святкування Дня незалежності.

    Зазначалося, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

    Як повідомляв «Главком», у Мінську (Білорусь) під час святкового салюту з нагоди Дня Незалежності, сталася надзвичайна пригода - вибухнув салют, у результаті чого загинула жінка. Також повідомлялося про трьох постраждалих.

    Як писав TUT.by, за словами очевидців, вибухнули кілька зарядів салюту на самому початку. Через вибух розлетілися металеві уламки, що і вразили людей, які прийшли подивитися на святковий салют. 

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