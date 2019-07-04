Брак російського заряду міг стати причиною загибелі жінки під час салюту, - Міноборони Білорусі



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Вибух у Мінську Фото: t.me tut.by

Салютні установки і самі феєрверки придбали у російського підприємства у місті Сергієв Посад

Міністерство оборони Білорусі вважає, що ймовірною причиною загибелі жінки під час вибуху салюту на святкуванні Дня незалежності країни є низька якість зарядів, придбаних у російського підприємства. Про це повідомляє прес-служба білоруського міністерства.

Салютні установки і самі феєрверки придбали у російського підприємства.

«Можлива причина підривів - неякісні заряди калібру 195 мм. Салютні установки і самі феєрверки придбані в російському ВАТ «Піро-Росс», місто Сергієв Посад», - зазначили в Міноборони Білорусі.

Підкреслюється, що всі необхідні заходи безпеки при проведенні салюту були вжиті, а бійці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку.

При цьому створена у відомстві комісія, яка веде службове розслідування за фактом підривів, відпрацьовує й інші, крім неякісних зарядів, версії того, що сталося.

«З огляду на, що подібних підривів у попередній період не було зафіксовано, цю трагічну подію, на жаль, важко було прорахувати. Це рідкісний випадок», - зазначено в повідомленні міністерства.

При цьому в компанії ВАТ «Піро-Росс» відмовилися коментувати ситуацію для російських ЗМІ.

Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі відкрило кримінальну справу за фактом вибухів феєрверкових виробів у Мінську під час святкування Дня незалежності.

Зазначалося, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

Як повідомляв «Главком», у Мінську (Білорусь) під час святкового салюту з нагоди Дня Незалежності, сталася надзвичайна пригода - вибухнув салют, у результаті чого загинула жінка. Також повідомлялося про трьох постраждалих.

Як писав TUT.by, за словами очевидців, вибухнули кілька зарядів салюту на самому початку. Через вибух розлетілися металеві уламки, що і вразили людей, які прийшли подивитися на святковий салют.