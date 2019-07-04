У Білорусі відкрили кримінальну справу за фактом вибухів феєрверків на святкуванні Дня незалежності



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У справі відпрацьовуються кілька версій: несправність салютних установок, несправність феєрверкових виробів, неправильне заряджання салютних установок або неправильна їх експлуатації

Від осколків феєрверків постраждали не менше 10 людей, одна жінка загинула

У Білорусі головне слідче управління Слідчого комітету відкрило кримінальну справу за фактом вибухів феєрверкових виробів у Мінську під час святкування Дня незалежності. Про це повідомляє «Белта».

Зазначено, що кількість постраждалих від феєрверку зросла до 10 осіб.

«За даними слідства, 3 липня під час святкового салюту в Мінську відбулися чотири вибухи феєрверкових виробів. У результаті зруйновані салютні установки, розльотом осколків заподіяні тілесні ушкодження не менше ніж 10 громадянам. Одна жінка, незважаючи на оперативно надану медичну допомогу, померла на місці події», - заявили в Слідчому комітеті.

За фактом надзвичайної події було відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.463 (порушення правил поводження з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих) КК Білорусі.

«У справі висунуті і відпрацьовуються кілька версій: несправність салютних установок, несправність феєрверкових виробів, неправильне заряджання салютних установок або неправильна їх експлуатація», - пише агентство.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Триває робота на місцях подій, вилучається технічна документація, пов'язана з експлуатацією салютних установок і феєрверкових виробів.

Крім того, правоохоронці допитують свідків, у тому числі військовослужбовців, які проводили заряджання, і співробітників підприємства-постачальника феєрверків. Призначені експертні дослідження.

Як повідомлялося, у Мінську вибухнув салют до Дня незалежності: загинула жінка, ще троє поранених.