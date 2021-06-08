Більше половини українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС

Більшість українців вважає, що за останні два роки фінансове становище їхньої родини погіршилося

Більше половини українців не підтримують балотування чинного президента Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Респондентам ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Володимира Зеленського на другий термін.

Отже, 54,5% – не підтримують балотування Зеленського на другий термін, підтримують 37% респондентів. Більшість респондентів – 54,4% – вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої родини погіршилося.

Про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.

9 з 10 респондентів за останній рік зіштовхувалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%).

Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій зіштовхувалися 35,4% респондентів, а з повною чи частковою втратою місця роботи – 31,9%. Найбільше респондентів – 42,9% – вважають основною причиною економічноі кризи високий рівень корупції.

Трохи менше респондентів (33,8%) пояснюють кризу некомпетентністю влади. Значно менше респондентів причинами вважають війну на Сході України (10,6%) і пандемію коронавірусу (8,3%).

Всеукраїнське опитування громадської думки проведене 27 травня - 1 червня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI).

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.