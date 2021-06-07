Після зміни керівництва «Нафтогазу» Білий дім передумав зустрічатися із Зеленським

В адміністрації спочатку розглядали можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним

Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ Володимиром Путіним. Рішення змінили після зміни керівництва «Нафтогазу». Про це повідомляє портал Axios, посилаючись на джерела в Білому домі.

«Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії «Нафтогаз». Цей крок викликав стурбованість у адміністрації, що він відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією», - пише видання.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. У інтерв’ю Axios Володимир Зеленський наголосив, що вважає важливим проведення консультацій з американським президентом перед його зустріччю з Путіним.

«Я розумію, що через вже існуючі плани президента США і його щільний графік вони (консультації) цілком можуть не відбутися, але цей вибір буде тільки за ним», - сказав Зеленський, додавши, що готовий зустрітися з Байдено в «будь-який момент і в будь-якій точці планети».

У відповідь на питання, що означатиме, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж з Зеленським, президент України сказав: «Це відповідь і геополітичне бачення: є «імперії», є великі держави світу, а є всі решта».