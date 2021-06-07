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    На «Велике садівництво» від Зеленського із бюджету виділять мільярди гривень

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    Володимир Зеленський хоче засадити Україну мільйонами дерев&nbsp; - На «Велике садівництво» від Зеленського із бюджету виділять мільярди гривень
    Володимир Зеленський хоче засадити Україну мільйонами дерев 
    Фото: racurs.ua

    Нова ідея Зеленського обійдеться Україні у чималі гроші

    На новий проєкт Зеленського із висадки мільярда дерев на найближчі три роки знадобиться щонайменше 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств і з держбюджету. Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, передає «Інтерфакс-Україна».

    «По вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велика частина буде надана за рахунок діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів з державного бюджету.

    Ми плануємо збільшувати витрати бюджету за рахунок діяльності господарств і вже в цьому році. Як сказав президент, за підсумками першого кварталу дохід лісової галузі збільшився на 1 млрд грн», – сказав міністр.

    Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський

    Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський

    За його словами, за підсумками року можливо буде збільшити надходження до держбюджету і в рази збільшити прибутковість галузі за рахунок руйнування схем з продажу деревини і проведення прозорих аукціонів, а також за рахунок конкурентної боротьби за дефіцитний ресурс.

    Він додав, що Мінекології має до 31 липня подати на узгодження уряду проєкт Другого національно визначеного внеску України (НОВ2) в Паризьку хартію.

    «Консультації з бізнесом і асоціаціями ще не закінчилися. Є деякі розбіжності, але бізнес вже починає розуміти важливість подолання кліматичних змін. Більше розмов з цього питання у нас відбувається з представниками великого та середнього бізнесу», – сказав Абрамовський.

    Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів.

    Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Так, зазначив президент, дуже важливий напрямок екологічної політики — це управління відходами. З його слів, у той час, коли чимало країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки 6%.

    Теги: Держлісагентство вирубування лісу екологія економіка міністр гроші бізнес Володимир Зеленський президент природа Роман Абрамовський
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    На «Велике садівництво» від Зеленського із бюджету виділять мільярди гривень