На «Велике садівництво» від Зеленського із бюджету виділять мільярди гривень

Нова ідея Зеленського обійдеться Україні у чималі гроші

На новий проєкт Зеленського із висадки мільярда дерев на найближчі три роки знадобиться щонайменше 2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок діяльності лісових господарств і з держбюджету. Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, передає «Інтерфакс-Україна».

«По вартості ми підрахували, що на три роки потрібно 2 млрд грн. Велика частина буде надана за рахунок діяльності державних лісових господарств, також передбачається залучення коштів з державного бюджету.

Ми плануємо збільшувати витрати бюджету за рахунок діяльності господарств і вже в цьому році. Як сказав президент, за підсумками першого кварталу дохід лісової галузі збільшився на 1 млрд грн», – сказав міністр.

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський

За його словами, за підсумками року можливо буде збільшити надходження до держбюджету і в рази збільшити прибутковість галузі за рахунок руйнування схем з продажу деревини і проведення прозорих аукціонів, а також за рахунок конкурентної боротьби за дефіцитний ресурс.

Він додав, що Мінекології має до 31 липня подати на узгодження уряду проєкт Другого національно визначеного внеску України (НОВ2) в Паризьку хартію.

«Консультації з бізнесом і асоціаціями ще не закінчилися. Є деякі розбіжності, але бізнес вже починає розуміти важливість подолання кліматичних змін. Більше розмов з цього питання у нас відбувається з представниками великого та середнього бізнесу», – сказав Абрамовський.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про старт проєкту «Зелена країна», мета якого – за 10 років збільшити площі лісів на один мільйон гектарів.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні. Так, зазначив президент, дуже важливий напрямок екологічної політики — це управління відходами. З його слів, у той час, коли чимало країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє тільки 6%.