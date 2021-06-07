«Шашлики Зеленського»: пікнік для журналістів висміяли в мережі (фото)
Люди сприймають дії глави держави як чергову театральну виставу або ж провокацію
Напередодні Дня журналіста Володимир Зеленський вирішив почастували представників ЗМІ шашликами, влаштувавши свято на природі. Уже неодноразово глава держави організовує «нестандартні» зустрічі з журналістами.
Так, 2019 року медійники неформально зустрічалися з президентом посеред галявини у державній резиденції «Залісся», на «кріслах-мішках» із шаурмою та вином. 2020 – Зеленський запросив медійників покататися на велосипедах посеред лісу.
Цьогорічний пікнік з шашликами, які президент смажив разом із журналістами, вигляд мав доволі кумедний і викликав шквал іронії та сарказму в соціальних мережах.
Люди сприймають дії глави держави як чергову театральну виставу або ж провокацію, організовану для того, аби привернути увагу до міні-шоу, яке відриває громадян від важливих домінантних проблем в країні. Зеленського все частіше порівнюють із Януковичем, мовляв, Володимир Олександрович – із шашликами, а Віктор Федорович – із пеньками.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський запросив на неформальну розмову із шашликами журналістів, відомих своєю антиукраїнською позицією.
Додамо, що дієтологиня Ганна Івашкевич розповіла, скільки шашлику рекомендується з’їдати за один раз, щоби не нашкодити здоров’ю.