Біля Азовського моря масово гинуть чайки та баклани

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Мертвих птахів знаходять на пляжах Приазов'я

Відповідальні відомства поки не з'ясували, що саме стало причиною загибелі морських пернатих

На пляжах Маріуполя і селищ Приазов'я спостерігається масова загибель птахів - бакланів і чайок. Про це повідомляє місцевий сайт 0629 з посиланням на очевидців у п'ятницю, 11 травня.

Так, учора житель Маріуполя Олег Моргунов став свідком того, що в селищі Мелекіно трупів бакланів на березі виявилося так багато, що їх збирав навантажувач. Як стало відомо, техніку для прибирання виділила Мелекінська селищна рада.

Мертвого птаха бачили також у селищах Піщаний, Рибальський і на Білосарайській косі. Люди кажуть, що на берег коси трупи птахів виносить східний вітер.

Виданню поки не вдалося з'ясувати у відповідальних державних відомств, що стало причиною масової загибелі пернатих.

Уже відомо точно, що в ситуації не будуть розбиратися фахівці з Державної екологічної інспекції Азовського моря, які на інформаційний запит офіційно повідомили, що не беруть на дослідження тварин і птахів.

«У повноваження Держекоінспекції не входить проведення досліджень щодо причин загибелі тварин», - заявили у відомстві.

Представники національного парку Меотида припускають, що птахи могли отруїтися. Вони заявили, що для прояснення ситуації відправили звернення до ветеринарної служби. За їхньою інформацією, на узбережжі знаходять мертвими саме молодняк бакланів. На цей час у ветслужбі 0629 підтвердили, що займаються цим питанням.

Фахівці з Меотиди вважають, що птахи можуть харчуватися не тільки на морі, а й на полях, а потім прилітати на своє звичне місце проживання. З урахуванням скарг від селян про розпилення фермерськими господарствами добрив з повітря, птахи могли отруїтися отрутохімікатами.

За словами очільника аварійно-водолазної служби Маріупольської міської ради Олександра Татая, птахи могли заплутатися в тенетах рибалок, установлених у межах Маріуполя.

«Чайки і баклани гинуть у тенетах так званих ставників. Чайки і баклани бачать рибу в сітях, і пірнають за нею, і в підсумку заплутуються моментально - і захлинаються. А коли рибалки дістають тенета, то вони, як я думаю, скидають птахів у море», - сказав рятувальник.