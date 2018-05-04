У Київській області створено нові заповідники

Депутати Київської облради підтримали рішення про створення нових природних заповідників

Київська обласна рада ухвалила рішення про створення нових природно-заповідних територій у регіоні. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту екології та охорони навколишнього середовища Київської облдержадміністрації, депутат облради Вікторія Киреєва. «У Київській області створено нові Природно-Заповідні



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Депутати Київської облради підтримали рішення про створення нових природних заповідників

Київська обласна рада ухвалила рішення про створення нових природно-заповідних територій у регіоні. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту екології та охорони навколишнього середовища Київської облдержадміністрації, депутат облради Вікторія Киреєва.

«У Київській області створено нові Природно-Заповідні території!!! Дякує всім депутатам Київської обласної ради за підтримку», - написала вона.

Так, на Київщині було створено три заповідники:

Чернечий ліс (Ходосівський ліс) - лісовий заказник площею 442 га (Києво- Святошинський район). Флора налічує близько 300 рідкісних видів. Ландшафтний заказник «Хоцівський» площею 400 га (Переяслав-Хмельницький район). Територія є важлива для збереження флори та фауни, які віднесені до Червоної книги. Ботанічна пам’ятка «Адоніс» площею 0,3 га (Обухівський район). На цій території гніздуються рідкісні птахи.

Природні заповідники України - це природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, покликані зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної зони природні комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси і явища, що відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони навколишнього середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі та водного простору, що належать до заповідників, вилучаються з господарського користування. Заповідник — вища форма охорони природних територій, природна лабораторія, де ведуться комплексні наукові дослідження. Заповідники є в кожному великому природному комплексі.