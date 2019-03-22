Біля Херсона вогонь знищує дачі



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Три дачні будиночки згоріли біля Херсона Фото: ks.dsns.gov.ua

Біля дач горів очерет, вогонь перекинувся на будинки

Під Херсоном горить очерет у плавнях річки Дніпро в Пудовій протоці поблизу острова Великий Потьомкінський. Вогонь перекинувся на дачні будинки на острові. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області в п'ятницю, 22 березня.

Обстановка ускладнюється поривчастим вітром і тим, що дістатися до місця горіння очерету можливо тільки по воді, а дачні ділянки ущільнені і порослі очеретом. За попередньою інформацією, вогнем знищено три дачні будиночки.

Також нагадаємо, що у Сумах і Полтаві в п'ятницю, 22 березня, був ураганний вітер зі зливою, градом і грозою. У Харкові ураганний вітер забрав торговий павільйон. Спочатку був зірваний тент, а потім під силою стихії не встояв і металевий каркас.

Раніше повідомлялося, що по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.