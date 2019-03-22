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    Біля Херсона вогонь знищує дачі

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    <span>Три дачні будиночки згоріли біля Херсона</span> - Біля Херсона вогонь знищує дачі
    Три дачні будиночки згоріли біля Херсона
    Фото: ks.dsns.gov.ua

    Біля дач горів очерет, вогонь перекинувся на будинки

    Під Херсоном горить очерет у плавнях річки Дніпро в Пудовій протоці поблизу острова Великий Потьомкінський. Вогонь перекинувся на дачні будинки на острові. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області в п'ятницю, 22 березня.

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    Біля Херсона вогонь знищує дачі
    Біля Херсона вогонь знищує дачі
    Біля Херсона вогонь знищує дачі

    Обстановка ускладнюється поривчастим вітром і тим, що дістатися до місця горіння очерету можливо тільки по воді, а дачні ділянки ущільнені і порослі очеретом. За попередньою інформацією, вогнем знищено три дачні будиночки.

    Також нагадаємо, що у Сумах і Полтаві в п'ятницю, 22 березня, був ураганний вітер зі зливою, градом і грозою. У Харкові ураганний вітер забрав торговий павільйон. Спочатку був зірваний тент, а потім під силою стихії не встояв і металевий каркас.

    Раніше повідомлялося, що по Чернігову вдарив ураган. У результаті негоди в місті - поламано дерева, зірвано дахи, потрощено машини і затори на дорогах.

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