Близько сотні скарг. Мовний омбудсмен оцінив перші дні роботи мовного закону

«Коли закінчиться локдаун і відчиняться ресторани, фастфуди, кав’ярні, очевидно, кількість скарг може збільшитися»

За два дні дії мовного закону на адресу уповноваженого надійшло близько ста звернень. Вони передусім стосувалися супермаркетів та інших магазинів, зовнішньої реклами та сайтів Інтернет-магазинів, у яких немає українськомовної версії. Про це в ексклюзивному коментарі для «Главкому» повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Кремінь розповів, що у сфері обслуговування зафіксували декілька випадків, коли пролунала відмова від обслуговування державною мовою. Також є низка закладів, де цінники досі написані не українською.

Мовний омбудсмен додав, що найбільше звернень надійшло з Києва та Київської області, Львова, Одеси та Харкова, а також Миколаєва.

«Що стосується подальших перспектив (виконання мовного закону – ред.), то, гадаю, коли закінчиться локдаун і відчиняться ресторани, фастфуди, кав’ярні, очевидно, кількість скарг може збільшитися. А може, і ні», – сказав Кремінь.

Раніше Уповноважений із захисту державної мови розповів, що суржик не є підставою для накладення штрафів за порушення мовного законодавства.

16 січня почала діяти стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка розповсюджується на сферу послуг. Громадяни матимуть право скаржитися на невиконання закону до Уповноваженого із захисту державної мови. Обов’язково до скарги слід додавати докази порушення.

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