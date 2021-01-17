  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Антон Ходза
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Не можна гнобити 300 років мову, витісняти її всіх зі сфер, а потім питати: і де ваша українська мова?

    • Антон Ходза

      Блогер

    • Розсилка
    Мова&nbsp;&ndash;&nbsp;це наш захист від агресивної культурної та військової експансії Росії - Не можна гнобити 300 років мову, витісняти її всіх зі сфер, а потім питати: і де ваша українська мова?
    Мова – це наш захист від агресивної культурної та військової експансії Росії
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Зараз українській мові потрібна фора, щоб надолужити втрачене, розвинутись і стати мовою усієї країни

    Основний міф про мовний закон у сфері обслуговування:

    «Людям заборонять обслуговуватись російською».

    Ні не заборонять.

    Пункт 3 статті 30 цього закону чітко вказує, що за бажанням обох сторін обслуговування може відбуватися будь-якою мовою.

    І так воно і буде в частині закладів Одеси чи Харкова наприклад.

    При цьому з кущів не буде лунати кулеметна черга і в концтабір нікого тягнути не будуть.

    Але не може бути здоровою ситуація, коли ти хочеш в Україні отримати сервіс українською, і не можеш.

    Закон просто вимагає перший контакт робити українською. І все.

    Це нормально і прийнятно.

    Чому потрібен цей закон?

    Для того щоб дати українській мові шанс. На розвиток та розповсюдження.

    Бо не можна гнобити три сотні років мову, витісняти її зі сфер культури, політики, освіти, економіки. А потім питати: ну і де ваша мова? Нею тільки в селі говорять.

    Саме так відбувалось із українською.

    І зараз українській мові потрібна фора, щоб надолужити втрачене, розвинутись і стати мовою усієї країни.

    Тому що мова – це наш захист від агресивної культурної та військової експансії Росії.

    І те, як це питання зараз викручують Медведчук та інша проросійська погань – вчергове доводить правильність таких кроків.

    Здається, це очевидно. Але варто ще раз проговорити.

    Читайте також: Обслуговування лише українською! Мовний омбудсмен Тарас Кремінь про нові правила для бізнесу
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: мова закон українці українська мова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Михайло Глуховський
    Михайло Глуховський

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Володимир Фесенко
    Володимир Фесенко

    Глава Центру політичного аналізу «Пента»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies