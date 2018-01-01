Біля узбережжя США втретє за 80 років замерз океан (відео)

Сильні морози скували океан біля півострова Кейп-Код

На американський штат Массачусетс накотили небувалі морози і скували океан біля узбережжя півострова Кейп-Код. Місцеві довгожителі стверджують, що на їхній пам'яті за останні 80 років таке відбувається лише втретє. Відео з замерзлого океану вже заполонили мережу. Як зазначає видання Mashable, користувач YouTube Райан Кенті опублікував відео



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На початку січня в Массачусетс прийшло різке похолодання - до мінус 22 градусів

Сильні морози скували океан біля півострова Кейп-Код

На американський штат Массачусетс накотили небувалі морози і скували океан біля узбережжя півострова Кейп-Код.

Місцеві довгожителі стверджують, що на їхній пам'яті за останні 80 років таке відбувається лише втретє. Відео з замерзлого океану вже заполонили мережу.

Як зазначає видання Mashable, користувач YouTube Райан Кенті опублікував відео замерзлого океану біля пляжу Old Silver Beach, який розташований поруч із будинком його бабусі.

Це досить рідкісне явище, яке трапляється в місцевих краях далеко не кожну зиму.

Середня температура в січні на Кейп-Коді згідно з довгостроковим спостереженням становить -0,5 градусів за Цельсієм. Середній мінімум сягає -4,3 градуса.

Проте, на початку січня в Массачусетс прийшло різке похолодання - до мінус 22 градусів. Аномально низька температура стала причиною масової смертності серед прибережних акул: вони намагаються втекти в теплі південні води, але застрягли на мілководді, яке згодом скували льоди.

Раніше рекордно низька температура у США приморозила Ніагарський водоспад.

Незвично сильні для сходу США холоди призвели до загибелі 26 людей.

Також «Главком» інформував, що у США температура повітря подекуди опустилася до -39.

Джерело: ТСН