Рекордно низька температура у США приморозила Ніагарський водоспад
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Рекордно низька температура у США: Ніагарський водоспад ледь не замерз
Рекордно низька температура в США перетворила Ніагарський водоспад в «замерзлий, блискучий рай», пише CNN.
«Від штату Орегон до штатів Мен і Вірджинія температура впала в п'ятницю до абсолютного мінімуму, що не спостерігалося десятиліттями. У Массачусетсі було зафіксовано 8 по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія – ред.), що побило рекорд 1903 року», - сказано в статті.
Як пише The Buffalo News, потоки води водоспаду не замерзли - водяний пил перетворюється на лід в повітрі і осідає на камені, перила і все навколо.
The photos of frozen Niagara Falls look like shots from a Roland Emmerich trailer. pic.twitter.com/oys3YnwiRU— John Cohen (@JohnCohen1) December 30, 2017
Протягом наступного тижня температура буде триматися на рівні від мінус 10 до мінус 15 градусів Цельсія, зазначив фахівець Національної метеорологічної служби.
У деяких регіонах США надзвичайно низькі температури створюють незручності для населення. «Це настільки холодно, що люди не можуть навіть вигуляти собаку, не ризикуючи отримати обмороження», - заявила метеоролог Дженніфер Веріан.
Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав жителів міста не виходити на вулицю через холодну погоду. За інформацією метеорологічної служби в США, температура в Нью-Йорку 28 грудня складе від мінус 3 до мінус 8 градусів за Цельсієм.
Джерело: Дождь