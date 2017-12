Рекордно низька температура у США приморозила Ніагарський водоспад

Рекордно низька температура у США: Ніагарський водоспад ледь не замерз

Рекордно низька температура в США перетворила Ніагарський водоспад в «замерзлий, блискучий рай», пише CNN.

«Від штату Орегон до штатів Мен і Вірджинія температура впала в п'ятницю до абсолютного мінімуму, що не спостерігалося десятиліттями. У Массачусетсі було зафіксовано 8 по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія – ред.), що побило рекорд 1903 року», - сказано в статті.

Як пише The Buffalo News, потоки води водоспаду не замерзли - водяний пил перетворюється на лід в повітрі і осідає на камені, перила і все навколо.

The photos of frozen Niagara Falls look like shots from a Roland Emmerich trailer. pic.twitter.com/oys3YnwiRU