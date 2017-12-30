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    Рекордно низька температура у США приморозила Ніагарський водоспад

    Рекордно низька температура у США: Ніагарський водоспад ледь не замерз
    Рекордно низька температура в США перетворила Ніагарський водоспад в «замерзлий, блискучий рай», пише CNN. «Від штату Орегон до штатів Мен і Вірджинія температура впала в п'ятницю до абсолютного мінімуму, що не спостерігалося десятиліттями. У Массачусетсі було зафіксовано 8 по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія –
    • Сьогодні, 10:53
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    Ніагарський водоспад
    Фото: laurenstan
    Ніагарський водоспад

    Рекордно низька температура у США: Ніагарський водоспад ледь не замерз

    Рекордно низька температура в США перетворила Ніагарський водоспад в «замерзлий, блискучий рай», пише CNN.

    «Від штату Орегон до штатів Мен і Вірджинія температура впала в п'ятницю до абсолютного мінімуму, що не спостерігалося десятиліттями. У Массачусетсі було зафіксовано 8 по Фаренгейту (приблизно -13 градусів Цельсія – ред.), що побило рекорд 1903 року», - сказано в статті.

    Як пише The Buffalo News, потоки води водоспаду не замерзли - водяний пил перетворюється на лід в повітрі і осідає на камені, перила і все навколо.

    Протягом наступного тижня температура буде триматися на рівні від мінус 10 до мінус 15 градусів Цельсія, зазначив фахівець Національної метеорологічної служби.

    У деяких регіонах США надзвичайно низькі температури створюють незручності для населення. «Це настільки холодно, що люди не можуть навіть вигуляти собаку, не ризикуючи отримати обмороження», - заявила метеоролог Дженніфер Веріан.

    Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав жителів міста не виходити на вулицю через холодну погоду. За інформацією метеорологічної служби в США, температура в Нью-Йорку 28 грудня складе від мінус 3 до мінус 8 градусів за Цельсієм.

    Джерело: Дождь

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