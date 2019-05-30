Біля військового університету в Кабулі прогримів вибух



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В результаті атаки щонайменше 6 осіб загинуло

Терорист-смертник підірвав себе біля входу до Національного університету оборони імені маршала Фахіма, який знаходиться на заході Кабулу.

В результаті атаки щонайменше 6 осіб загинуло, а іще 6 отримали поранення, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Смертник підірвав себе після того, як йому не дали зайти на територію закладу. Вибух стався, коли із території військового університету виходили кадети.

Поки що ніяка терористична організація не взяла на себе відповідальність за атаку.

Раніше повідомлялося, що на півночі Афганістану стався напад на відділок поліції в місті Пулі-Хумрі (провінція Баглан). П'ятеро людей загинули та понад 50 отримали поранення.