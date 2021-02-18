«Бізнесмен» у Дніпрі продавав меблі, яких не існує

Жертвами афериста стали щонайменше 50 осіб

Співробітники управління протидії кіберзлочинам Дніпропетровщини спільно зі слідчими полісменами викрили інтернет-шахрайство.

Слідчі встановили, що 34-річний мешканець Дніпра створив власний сайт, де пропонував виготовлення меблів на замовлення, а також продаж готових меблів. Головною умовою купівлі була повна або часткова передплата. Для рекламування своїх послуг фігурант наповнив сайт фотографіями робіт, виконаних іншими компаніями.

«Після отримання грошей від клієнтів зловмисник не виконував взятих на себе обов’язків, а в подальшому – змінював номери телефонів. Наразі встановлено 50 потерпілих осіб, загальна сума збитків сягає понад півмільйона гривень», - повідомили кіберполісмени.

Правоохоронці провели обшук в оселі фігуранта та вилучили «докази причетності до протиправної діяльності». Зокрема комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру. Слідство триває.

Також у кіберполіції розповіли, що останнім часом шахраї дедалі частіше заволодівають коштами українців, пропонуючи їм працевлаштування з високою зарплатою.

Аби убезпечитися від такого виду шахрайства, правоохоронці рекомендують:

надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

у жодному разі не повідомляти стороннім особам свої персональні дані та не відправляти фото документів;

не робити внесків та передплат (за рекрутингові послуги чи щось інше);

шукати роботу в надійних компаніях та організаціях.

Якщо людина все ж стала жертвою шахраїв, їй необхідно зателефонувати до кіберполіції за номером 0 800 505 170.