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    Кіберполіція попередила про шахраїв, які обіцяють роботу з високою зарплатнею

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    Фальшиві вакансії та роботодавці-шахраї: українці досі ловляться на гачок аферистів - Кіберполіція попередила про шахраїв, які обіцяють роботу з високою зарплатнею
    Фальшиві вакансії та роботодавці-шахраї: українці досі ловляться на гачок аферистів
    Фото з відкритих джерел

    Схема щодо передоплати за «рекрутингові» послуги доволі стара, однак українці досі «ловляться» на неї

    Останнім часом шахраї дедалі частіше заволодівають коштами українців, пропонуючи їм працевлаштування з високою зарплатою. Про це йдеться у повідомленні кіберполіції.

    «Знайшли привабливу вакансію, де досвід не потрібен, а заробітна плата нечувано висока? Для працевлаштування потрібно лише надіслати фото документів та оплатити «рекрутингові» послуги? Не поспішайте радіти. Це поширена шахрайська схема», – зазначають правоохоронці.

    Шахраї пропонують особам, зацікавленим у працевлаштуванні, надати копії персональних документів, а також здійснити передоплату за «рекрутингові» послуги.

    Отримавши гроші жертви, зловмисники не виконують своїх зобов’язань та зникають. Крім того, вони ще й можуть оформити онлайн-кредит на довірливого громадянина з використанням копій його персональних документів.

    Аби убезпечитися від такого виду шахрайства, правоохоронці рекомендують:

    • надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
    • у жодному разі не повідомляти стороннім особам свої персональні дані та не відправляти фото документів;
    • не робити внесків та передплат (за рекрутингові послуги чи щось інше);
    • шукати роботу в надійних компаніях та організаціях.

    Якщо людина все ж стала жертвою шахраїв, їй необхідно зателефонувати до кіберполіції за номером 0 800 505 170.

    Зазначимо, що станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебувало 459 000 безробітних.

    Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки – 44%.

    Університетський диплом мають 49% шукачів роботи, 34% закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% – загальноосвітню школу.

    За віковими групами переважають безробітні 45-55 років (40%), молодь до 35 років (30%), люди 35-44 років (29%).

    Теги: шахрайство гроші українці поліція робота кібербезпека
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