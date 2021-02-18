Кіберполіція попередила про шахраїв, які обіцяють роботу з високою зарплатнею

Фальшиві вакансії та роботодавці-шахраї: українці досі ловляться на гачок аферистів

Схема щодо передоплати за «рекрутингові» послуги доволі стара, однак українці досі «ловляться» на неї

Останнім часом шахраї дедалі частіше заволодівають коштами українців, пропонуючи їм працевлаштування з високою зарплатою. Про це йдеться у повідомленні кіберполіції.

«Знайшли привабливу вакансію, де досвід не потрібен, а заробітна плата нечувано висока? Для працевлаштування потрібно лише надіслати фото документів та оплатити «рекрутингові» послуги? Не поспішайте радіти. Це поширена шахрайська схема», – зазначають правоохоронці.

Шахраї пропонують особам, зацікавленим у працевлаштуванні, надати копії персональних документів, а також здійснити передоплату за «рекрутингові» послуги.

Отримавши гроші жертви, зловмисники не виконують своїх зобов’язань та зникають. Крім того, вони ще й можуть оформити онлайн-кредит на довірливого громадянина з використанням копій його персональних документів.

Аби убезпечитися від такого виду шахрайства, правоохоронці рекомендують:

надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;

у жодному разі не повідомляти стороннім особам свої персональні дані та не відправляти фото документів;

не робити внесків та передплат (за рекрутингові послуги чи щось інше);

шукати роботу в надійних компаніях та організаціях.

Якщо людина все ж стала жертвою шахраїв, їй необхідно зателефонувати до кіберполіції за номером 0 800 505 170.

Зазначимо, що станом на 1 січня 2021 року на обліку в Державній службі зайнятості перебувало 459 000 безробітних.

Серед безробітних жінки становлять 56%, чоловіки – 44%.

Університетський диплом мають 49% шукачів роботи, 34% закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% – загальноосвітню школу.

За віковими групами переважають безробітні 45-55 років (40%), молодь до 35 років (30%), люди 35-44 років (29%).