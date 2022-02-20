  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Блінкен: На карту поставлені фундаментальні принципи, що виникли після двох світових воєн

    Ентоні Блінкен застерігає від початку великої війни у Європі - Блінкен: На карту поставлені фундаментальні принципи, що виникли після двох світових воєн
    Ентоні Блінкен застерігає від початку великої війни у Європі
    Фото: ABC News

    На думку держсекретаря США, в разі великої війни багато країн стикнуться з дуже серйозними наслідками

    В разі початку повномасштабних бойових дій, з жахливими і руйнівними їх наслідками стикнуться насамперед учасники війни – невинні українці. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

    За його словами, війна матиме наслідки для Росії, і дуже серйозні наслідки для багатьох країн. «Це також глибокий виклик міжнародному порядку… на карту поставлені деякі фундаментальні принципи, які є основою миру та безпеки, принципи, що виникли в результаті двох світових воєн і холодної війни, принципи, що одна країна не може просто змінити кордони іншої силою; що одна країна не може диктувати іншій свій вибір, свою політику, з ким вона буде співпрацювати; що одна країна не може здійснювати сферу впливу, щоби підкорити сусідів своїй волі. Ці принципи важливі не лише в Європі, а й у всьому світі», – зазначив Блінкен.

    За його словами, хоча російська загроза стосується насамперед України, але має турбувати увесь світ.

    Нагадаємо, Ентоні Блінкен також заявив, що у пропозиціях щодо безпеки, якими раніше обмінялися Росія і США, містяться ідеї для посилення безпеки Росії, США і Європи. Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона запланована на 23 лютого.

    17 лютого під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН Ентоні Блінкен заявив про те, що Росія готується до початку атаки на Україну найближчими днями.

    Теги: війна Ентоні Блінкен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Блінкен: На карту поставлені фундаментальні принципи, що виникли після двох світових воєн