Блінкен: На карту поставлені фундаментальні принципи, що виникли після двох світових воєн

На думку держсекретаря США, в разі великої війни багато країн стикнуться з дуже серйозними наслідками

В разі початку повномасштабних бойових дій, з жахливими і руйнівними їх наслідками стикнуться насамперед учасники війни – невинні українці. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

За його словами, війна матиме наслідки для Росії, і дуже серйозні наслідки для багатьох країн. «Це також глибокий виклик міжнародному порядку… на карту поставлені деякі фундаментальні принципи, які є основою миру та безпеки, принципи, що виникли в результаті двох світових воєн і холодної війни, принципи, що одна країна не може просто змінити кордони іншої силою; що одна країна не може диктувати іншій свій вибір, свою політику, з ким вона буде співпрацювати; що одна країна не може здійснювати сферу впливу, щоби підкорити сусідів своїй волі. Ці принципи важливі не лише в Європі, а й у всьому світі», – зазначив Блінкен.

За його словами, хоча російська загроза стосується насамперед України, але має турбувати увесь світ.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен також заявив, що у пропозиціях щодо безпеки, якими раніше обмінялися Росія і США, містяться ідеї для посилення безпеки Росії, США і Європи. Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона запланована на 23 лютого.

17 лютого під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН Ентоні Блінкен заявив про те, що Росія готується до початку атаки на Україну найближчими днями.