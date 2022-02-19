Блінкен: У США є дуже конкретні ідеї як посилити безпеку Росії, США і Європи

Держсекретар США Ентоні Блінкен готується до зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у пропозиціях, якими раніше обмінялися Росія і США містяться ідеї для посилення безпеки Росії, США і Європи. Про це Блінкен заявив в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung.

«У нас є тексти, якими ми обмінялися. Я думаю, що це деякі дуже конкретні ідеї для обговорення, які ми висунули, які на взаємній основі могли б посилити безпеку Росії, США, Європи, і тому ми продовжимо дивитися, чи готова Росія брати участь (у переговорах)», – сказав Блінкен.

Він також визнав, що у своїй відповіді на лист із США Росія продовжує дотримуватись позицій, що принципово суперечать основним принципам, які сповідує США.

«Коли справа доходить до таких речей, як закриття відкритих дверей НАТО або повернення НАТО до його позицій до 1997 року, відповідь – ні. Коли справа доходить до пошуку шляхів зміцнення довіри, зниження ризиків, контролю над озброєннями; щоби подивитися, чи є кроки, які ми можемо зробити, щоби посилити колективну безпеку, коли йдеться про розташування систем зброї та сил чи навчань на взаємній основі, відповідь буде так. Ми повністю готові брати участь у всіх цих питаннях, оскільки ми детально обговорювали з європейськими партнерами та союзниками», – сказав Блінкен.

Як повідомлялося раніше, Держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Вона запланована на 23 лютого. Про це повідомила на брифінгу офіційна представниці Білого дому Джен Псакі.