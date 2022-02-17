РФ готується до атаки на Україну найближчими днями – Блінкен

«Росія каже, що вона відводить ці війська. Ми не бачимо, щоб це сталося»

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Росія готується до початку атаки на Україну найближчими днями. Таку заяву він зробив під час засідання Ради безпеки ООН.

«Росія каже, що вона відводить ці війська. Ми не бачимо, щоб це сталося. Наша інформація ясно говорить, що ці війська, включаючи літаки, кораблі, готуються до початку атаки на Україну найближчими днями», – заявив Блінкен.

За словами держсекретаря США, влада РФ планує створити привід для нападу на Україну.

«Росія планує створити привід для нападу. Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення українського уряду. Ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований, так би мовити, теракт у Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інсценований удар БПЛА по цивільним або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може назвати цю подію етнічним чищенням або геноцидом», – сказав Блінкен.

Президент США Джо Байден також висловив побоювання, що Росія може вторгнутися до України протягом найближчих кількох днів.

Нагадаємо, 17 лютого відбулося різке загострення ситуації на лінії зіткнення – окупанти обстрілювали позиції українських військових та населені пункти. Раніше повідомлялося, що до ОРДЛО знову масово з'їжджаються найманці з Росії. Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли.

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило сьогодні карту, на якій зображено можливі маршрути російської армії, якщо та вирішить вторгнутися в Україну.

Також Російська Федерація наполягає на виведенні всіх американських сил та озброєнь із центральної, східної Європи та країн Балтії. Про це йдеться в опублікованій МЗС РФ реакції на відповідь США щодо гарантій безпеки.