Блогер Барабошко вийшов із Лук'янівського СІЗО



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Блогер Олександр Барабошко після виходу із СІЗО Фото: РБК Україна

Сьогодні ввечері на Барабошка одягнуть електронний браслет

Блогера Олександра Барабошка сьогодні ввечері випустили з Лук'янівського СІЗО.

Про це повідомляє «РБК Україна».

Далі Барабошко поїде до Головного управління Нацполіції у Києві на Володимирську, 15, де на нього одягнуть електронний браслет.

Як відомо, вчора за Барабошка було внесено встановлену судом заставу в 3 млн гривень. Адвокат блогера Андрій Смирнов вчора також повідомляв, що застава була перерахована на казначейський рахунок суду в першій половині дня 3 грудня, але держфінмоніторинг не пропускав платіж.

Як припустив адвокат, причиною тому була перевірка кожного, хто вніс гроші для застави на причетність до фінансування сепаратизму.

Наприкінці листопада головна військова прокуратура повідомила про підозру політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.

Володимир Петров - відомий політтехнолог і телеведучий. Став відомий завдяки «Люмпен-шоу». Зараз Петров веде шоу «Ісландія».

Нагадаємо, на початку листопада студентка КПІ Наталія Бурейко звинуватила чоловіка Ольги Варченко у сексуальних домаганнях і погрозі життю. Варченко спростував це, назвавши те, що відбувається, інформаційною атакою, пов'язаною з персоною його дружини. Пізніше Бурейко подала заяву про погрози в прокуратуру, але незабаром відхрестилася від цього, і вибачилася перед подружжям Варченків, припустивши, що погрози їй надходили з акаунта Олександра Варченка, створеного іншою особою.