Бочковський не буде поновлений на посаді голови ДСНС – Аваков

За словами глави МВД, Бочковський звинувачується за низкою статей, зокрема у хабарництві

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що немає жодних підстав поновлювати Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. «Я вважаю, що ця людина не має законного, морального чи етичного права на поновлення на посаді. І він не буде поновлений. Ми не маємо на те юридичних підстав», –



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ Сергій Бочковський

За словами глави МВД, Бочковський звинувачується за низкою статей, зокрема у хабарництві

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що немає жодних підстав поновлювати Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Я вважаю, що ця людина не має законного, морального чи етичного права на поновлення на посаді. І він не буде поновлений. Ми не маємо на те юридичних підстав», – повідомив Аваков, якого цитує Департамент комунікації МВС України.

Він зазначив, що Бочковський вже рік знаходиться на лаві підсудних, і звинувачується за низкою статей, зокрема у хабарництві.

«Судова система у нас така, що відбуваються подібні казуси. Все буде на своїх місцях, і справедливість відновиться», – підкреслив очільник МВС.

Нагадаємо, раніше МВС України оприлюднило офіційну позицію щодо рішення окружного адміністративного суду м. Києва. Зокрема, зазначається, що розслідування проведене Головним слідчим управлінням Національної поліції України повно, всебічно та об‘єктивно. Рішення ж адміністративного суду про відновлення Бочковського на посаді голови ДСНС оскаржене у законному порядку.

Водночас на дії суддів окружного адміністративного суду м. Києва буде подана скарга до Вищої ради правосуддя.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.