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    Бочковський, якого суд поновив на посаді, 16 серпня вийде на роботу

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    <span>Сергій Бочковський прийде на роботу 16 серпня&nbsp;</span> - Бочковський, якого суд поновив на посаді, 16 серпня вийде на роботу
    Сергій Бочковський прийде на роботу 16 серпня 

    Рішення про поновлення Бочковського на посаді вступило в силу після розгляду справи в першій інстанції

    Колишній голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, якого 7 серпня суд поновив на посаді, планує вийти на роботу у четвер, 16 серпня.

    Про це повідомив адвокат Бочковського Володимир Єніч.

    За його словами, вранці у четвер, 16 серпня, Бочковський планує вийти на роботу.

    Водночас, Міністерство внутрішніх справ та Держслужба з надзвичайних ситуацій оскаржили у касаційному порядку відновлення Бочковського на посаді. Про це свідчить розпорядок справ на сайті Касаційного адміністративного суду.

    Згідно із інформацією на сайті суду, МВС оскаржило рішення 13 серпня, Держслужба з надзвичайних ситуацій — 14 серпня.

    Нагадаємо, 7 серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про поновлення на посаді начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського, частково задовольнивши апеляційну скаргу.

    Зазначимо, що з травня 2015 року головою ДСНС України став генерал-лейтенант Микола Чечоткін, який досі виконує ці обов'язки.

    Голову ДСНС Сергія Бочковського затримали під час засідання Кабміну 25 березня 2015 року за підозрою в зловживаннях і причетності до корупційних схем у ДСНС. 28 березня 2015 року суд обрав запобіжний захід Бочковському у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців.

    26 квітня 2018-го суд визнав незаконним звільнення Бочковського з посади голови ДСНС. Таким чином суд скасував розпорядження Кабміну та поновив Бочковського на посаді глави ДСНС з 25 березня 2015 року. 

    Також суд визначив стягнення з ДСНС на користь Бочковського середньої зарплати за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року по день фактичного відновлення на посаді.

    27 квітня вранці поновлений на посаді глави ДСНС Бочковський намагався потрапити на робоче місце. 

    У травні 2017-го глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поновлений судом на посаді глави Державної служби із надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський не працюватиме на цій посаді.

     

    Джерело: Громадське

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