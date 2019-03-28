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    Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф

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    Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф

    Компанія Boeing стверджує, що оновлення програми MCAS знизить навантаження на екіпаж в нештатних ситуаціях

    Корпорація Boeing оновила програму MCAS, яка могла стати причиною аварії пасажирських літаків Boeing 737 MAX в Ефіопії та Індонезії.

    Компанія стверджує, що оновлення знизить навантаження на екіпаж в нештатних ситуаціях і допоможе запобігти запуску MCAS за помилковими даними.

    «Програма пройшла сотні годин аналізу, лабораторних випробувань, перевірки на тренажері і два випробувальних польоти, включаючи випробування за участю представників Федерального управління цивільної авіації США», - повідомили в компанії Boeing.

    Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

    Джерело: Медуза

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