Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф



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Компанія Boeing стверджує, що оновлення програми MCAS знизить навантаження на екіпаж в нештатних ситуаціях

Корпорація Boeing оновила програму MCAS, яка могла стати причиною аварії пасажирських літаків Boeing 737 MAX в Ефіопії та Індонезії.

Компанія стверджує, що оновлення знизить навантаження на екіпаж в нештатних ситуаціях і допоможе запобігти запуску MCAS за помилковими даними.

«Програма пройшла сотні годин аналізу, лабораторних випробувань, перевірки на тренажері і два випробувальних польоти, включаючи випробування за участю представників Федерального управління цивільної авіації США», - повідомили в компанії Boeing.

Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Джерело: Медуза