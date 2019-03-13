Україна також заборонила польоти Boeing 737 MAX



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З 13 березня забороняються виконання польотів на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX до, в межах, з або над територією України

Рішення Державіаслужби повністю співпадає з заходами EASA та інших країн та вважається тимчасовим

Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Про це 13 березня повідомляє прес-служба відомства.

«У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737-8 MAX, точні причини якої ще розслідуються, авіаційна адміністрація країни розробника літака (FAA) видала аварійну директиву льотної придатності AD 2018-23-51 (що пізніше була замінена остаточною Директивою льотної придатності), що вимагала певних змін до Льотного керівництва літака (AFM) щодо процедур та обмежень діапазону перекладання горизонтального стабілізатора. Після цих дій відбулася інша катастрофа. На початковій стадії відповідного розслідування другої катастрофи не можна виключити, що однакові причини могли привести до обох подій», - заявили в Державіаслужбі.

Зазначається, що відразу після другої авіакатастрофи, яка сталася 10 березня, FAA видала CANIC (Continued Airworthiness Notification to the International Community) 2019-03, в якому викладено інформацію про подальше розроблення щодо коригувальних заходів. Виходячи з усієї наявної інформації, Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) прийняло рішення, що для забезпечення підтримання льотної придатності літаків моделей Boeing 737-8 MAX і Boeing 737-9 MAX можуть бути необхідні подальші дії.

«З причин, описаних вище, в очікуванні додаткової інформації, Європейське Агентство з безпеки польотів (EASA) вирішило видати Аварійну директиву льотної придатності та призупинити комерційні транспортні перевезення двох моделей літака, зазначених вище до, в межах або з території зазначеної в положеннях Угоди щодо Європейського Союзу», - говориться у повідомленні.

Рішення з безпеки польотів №2019-01 Державіаслужби повністю співпадає з заходами EASA та інших країн та вважається тимчасовим, зауважили у відомстві.

«З 13 березня забороняються виконання польотів на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX до, в межах, з або над територією України», - говориться у рішенні Державіаслужби.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737-9 MАХ.