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    ЄС призупинив польоти літаків Boeing 737-8 Max

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    ЄС призупинив польоти літаків Boeing 737-8 Max

    Документ набуває чинності 12 березня о 21:00 за Києвом

    Після катастрофи пасажирського Boeing 737-8 Max у Ефіопії в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737-9 Max.

    Таке рішення ухвалило Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA).

    У директиві відомства йдеться, що використання зазначених літаків призупинене як запобіжний захід. Документ набуває чинності 12 березня о 21:00 за Києвом.

    Також у EASA зазначили, що запропонували свою допомогу в розслідуванні причин катастрофи Boeing 737-8 Max у Ефіопії. Зараз розслідування проводять влада Ефіопії та американська Національна рада з безпеки на транспорті, бо літак виготовлений у США.

    Раніше понад 25 авіакомпаній призупинили використання літаків Boeing цієї моделі.

    Це, зокрема, авіакомпанії Ефіопії, Індонезії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, Малайзії, Оману, Південної Кореї, Британії та Норвегії.

    Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. 

    Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

    ЄС США літак Boeing розслідування Кенія
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