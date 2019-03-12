ЄС призупинив польоти літаків Boeing 737-8 Max



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Документ набуває чинності 12 березня о 21:00 за Києвом

Після катастрофи пасажирського Boeing 737-8 Max у Ефіопії в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737-9 Max.

Таке рішення ухвалило Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA).

У директиві відомства йдеться, що використання зазначених літаків призупинене як запобіжний захід. Документ набуває чинності 12 березня о 21:00 за Києвом.

Також у EASA зазначили, що запропонували свою допомогу в розслідуванні причин катастрофи Boeing 737-8 Max у Ефіопії. Зараз розслідування проводять влада Ефіопії та американська Національна рада з безпеки на транспорті, бо літак виготовлений у США.

Раніше понад 25 авіакомпаній призупинили використання літаків Boeing цієї моделі.

Це, зокрема, авіакомпанії Ефіопії, Індонезії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, Малайзії, Оману, Південної Кореї, Британії та Норвегії.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.