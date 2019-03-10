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    Катастрофа літака Ethiopian Airlines: на борту було 157 людей

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    Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines - Катастрофа літака Ethiopian Airlines: на борту було 157 людей
    Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines

    Чи хтось вижив поки невідомо

    Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився по дорозі в Кенію. Він слідував за маршрутом Аддіс-Абеба - Найробі, повідомляє Reuters з посиланням на неназваного представника авіаперевізника.

    «Підтверджено, що це сталося о 8:44 [ранку за місцевим часом]», - повідомив представник Ethiopian Airlines, зазначивши, що в момент події на борту лайнера знаходилися 149 пасажирів і вісім членів екіпажу. Прес-секретар перевізника уточнив BBC, що лайнер впав незабаром після зльоту зі столиці Ефіопії.

    Співчуття у зв'язку зі тим, що трапилося близьким і рідним загиблих вже висловив прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

    «Канцелярія прем'єр-міністра від імені уряду і народу Ефіопії хотіла б висловити найглибші співчуття сім'ям загиблих сьогодні вранці на борту регулярного рейсу Ethiopian Airlines в Найробі», - цитує заяву політика Reuters.

    Куди впав літак і чи вижив хтось в результаті катастрофи, співрозмовники телерадіокомпанії та агентства не уточнюють.

    Джерело: РБК

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