Богдан показав своє фото у наручниках і пожартував про Сен-Тропе



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Андрій Богдан в наручниках Фото: Facebook Андрія Богдана

На фото Богдан перебуває у наручниках, і його тримає жандарм із пістолетом

Голова Офісу президента Андрій Богдан пожартував з приводу скандалу, який раніше виник через те, що він був присутній на весіллі у Сен-Тропе.

Богдан опублікував у Facebook фото, на якому він перебуває у наручниках, і його тримає жандарм із пістолетом.

«А ще в Сен-Тропе їздив Аваков, вивчав оперативну обстановку. І Баканов теж був», - прокоментував фото голова Офісу президента.

Як відомо, нещодавно Богдан потрапив у скандал - його не було на святкових заходах з нагоди Дня незалежності, бо 23 серпня він відвідав весілля юриста Андрія Довбенка на Лазурному березі Франції.

Також на святкуванні був київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Богдан пізніше, коментуючи свою поїздку на весілля, зазначив, що «у вільний від роботи час, куди хочу туди йду».

Президент Володимир Зеленський вважає, що Богдан не мав їхати на весілля товариша до Сен-Тропе, яке збіглося зі святкуванням Дня незалежності України.