Зеленський засудив Богдана за відпочинок в Сен-Тропе



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Зеленський заявив, що Богдан не порушував закон

Президент України Володимир Зеленський вважає, що глава його Офісу Андрій Богдан не мав їхати на весілля товариша до Сен-Тропе, яке збіглося зі святкуванням Дня незалежності України.

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу «1+1» з нагоди 100 днів президентства.

«По-перше, що там було – Богдан пішов у відпустку, я навіть не знав, куди він їде, це не моя справа. Він пішов у відпустку, і це було не 24-го. Це важливо розуміти, що він не приїхав саме у День Незалежності в Сен-Тропе. Він поїхав за 4 чи за 5 днів. Це його відпустка офіційна. Ми домовились – я підписав відпустку, є папери. Він на 24-те був запрошений на весілля до свого товариша чи когось, я не знаю цих людей. Я йому подзвонив і сказав, що він неправий в цій ситуації», - зазначив глава держави.

При цьому Зеленський пояснив, що Богдан не мав цього робити, оскільки, коли ще немає уряду, він є другою людиною після президента і не має права на День Незалежності своєї країни в Сен-Тропе гуляти.

«Я думаю, що він неправий. Чи порушував він закон – так, не порушував. Але я думаю, що не все законами міряється», - резюмував він.

Нагадаємо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривало три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення «вирішення питань», пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Богдан прокоментував скандал через поїздку в Сен-Тропе і назвав своїх критиків «парахоботікамі».

Джерело: ТСН